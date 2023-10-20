США невольно спонсируют ракетную программу КНДР

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В последние годы Северная Корея активно направляла своих IT-специалистов в американские компании. Это удалось выяснить сотрудникам Федерального бюро расследований (ФБР).
Работая в американских фирмах, эти сотрудники миллионы долларов своей зарплаты перечисляли на разработку программы создания баллистических ракет в КНДР. Они легко получали место, соответствующее их квалификации, так как для трудоустройства они использовали поддельные удостоверения личности, сообщает издание Business Insider. При удаленной работе проверить подлинность документов затруднительно.
В ФБР уточнили, что это стало распространенной практикой, а потому компаниям следует быть особенно внимательными при наймеIT-специалистов на удаленную работу. В агентстве также не исключили, что некоторые северокорейские работники могли проникать в компьютерные сети работодателей для кражи информации. Либо сохранять данные для входа, чтобы использовать их для последующих кибератак.
ФБР рекомендует перед приемом сотрудника на удаленную работу обязательно проводить видеоинтервью, чтобы убедиться в подлинности данных кандидата. Власти США оповещены о сложившейся ситуации и, думается, не слишком довольны тем, что американские компании невольно спонсировали северокорейскую ракетную программу.
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В ФБР уточнили, что это стало распространенной практикой, а потому компаниям следует быть особенно внимательными при наймеIT-специалистов на удаленную работу. В агентстве также не исключили, что некоторые северокорейские работники могли проникать в компьютерные сети работодателей для кражи информации. Либо сохранять данные для входа, чтобы использовать их для последующих кибератак.
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Александр Бойцов