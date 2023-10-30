США нужен хаос на Ближнем Востоке, заявил Путин

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что США нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке, поэтому они дискредитируют тех, кто готов остановить кровопролитие. Об этом Путин сообщил в ходе совещания по ситуации в Дагестане.
Российский лидер отметил, что даже Организация Объединенных Наций (ООН) подвергается травле.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что Вашингтон взял Совет безопасности ООН «в заложники» и мешает ему «как следует» исполнять свою обязанность по поддержанию мира, в том числе на Ближнем Востоке.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что Вашингтон взял Совет безопасности ООН «в заложники» и мешает ему «как следует» исполнять свою обязанность по поддержанию мира, в том числе на Ближнем Востоке.
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Екатерина Коршунова