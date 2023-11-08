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США обвинили в сокрытии данных об оружии для Израиля

Intercept: США скрывают данные об оружии для Израиля из-за жертв в Газе
08 ноября 2023, 07:47
Фото: istock / Oleksii Liskonih

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Соединенные Штаты Америки намеренно скрывают сведения о видах и количестве вооружений, передаваемом Израилю, чтобы не связывать их применение с огромными жертвами среди мирного населения сектора Газа. Об этом пишет Intercept, ссылаясь на источники и опрошенных экспертов.


«Преднамеренный недостаток прозрачности относительно того, какие вооружения США поставляют Израилю на ежедневной основе связан с политикой администрации принижать степень использования Израилем этих вооружений», — цитирует Intercept слова научного сотрудника Института ответственного госуправления Квинси Уильяма Хартунга.
Помимо этого, имеющий боевой опыт в регионе генерал Морской пехоты США в отставке рассказал, что администрация Штатов не хочет публиковать информацию о том, какие средства применяет Армия обороны Израиля при боевых действий в городах, так как их использование ведет к жертвам среди мирных людей. Кроме количества, Пентагон скрывает информацию о конкретных вооружениях, поставляемых Израилю.

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#сша
#армия
#администрация
#вооружения
#пентагон
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Путин: В Евразии следует создать единое пространство мира
08 ноября 2023, 08:11

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что для дальнейшего процветания Евразии в регионе следует создать единое пространство мира. В вопросах же экономической стабильности ключевая роль отводится Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).
Этих важных вопросов геополитической ситуации на материке российский лидер коснулся в интервью газете «Казахстанская правда», опубликованном на сайте Кремля. Он также отметил, что в рамках ЕАЭС созданы все условия для стабильного развития экономик государств-участников, их разносторонней модернизации и повышения конкурентоспособности на мировом рынке.

Владимир Путин подчеркнул, что на современном этапе развития формируется новое, справедливое мироустройство, основанное на безусловном приоритете международного права. Россия уверена, что главной составляющей этого процесса станет создание на территории Евразии единого пространства мира, устойчивости и процветания.

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В США предсказали победу БРИКС над «Большой семеркой»
Bloomberg: БРИКС к 2040 году станет влиятельнее G7
08 ноября 2023, 06:49

Фото: istock /William_Potter

К 2040 году объединение стран БРИКС может заменить «Большую семерку» (G7) в контексте экономического и политического влияния, сообщает информационное агентство Bloomberg.
Американские журналисты предположили, что в соответствии с их прогнозами, расширение участников объединения БРИКС до «БРИКС » приведет к увеличению доли этого блока до 45% к 2040 году, в то время как у стран «Большой семерки» (G7) доля составит всего 21%. Фактически, влияние и вес «БРИКС » и G7 поменяются местами по их оценкам.

Международные аналитики также предсказывают, что в будущем БРИКС сможет оказывать существенное воздействие на курс доллара. Это связано с включением в состав объединения нескольких крупных экспортеров нефти, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и Иран.

На данный момент в состав БРИКС входят пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. С 1 января 2024 года этому объединению присоединятся Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Эфиопия, Египет и Аргентина как полноправные участники.

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«Хотят смерти Европы»: Во Франции ужаснулись решению фон дер Ляйен по Украине
Филиппо: Фон дер Ляйен хочет смерти Европы, продвигая вступление Украины в ЕС
08 ноября 2023, 06:17

Фото: РИА Новости/Родион Прока

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добивается гибели европейских стран тем, что продвигает вступление Украины в ЕС.
«Завтра Европейская комиссия опубликует отчет, официально призывающий к началу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз! Крайне коррумпированной страны», — написал Филиппо.

Политик считает, что пока не стало слишком поздно Франции следует выйти из ЕС.

«После этого решения фон дер Ляйен трудно сказать, что цель ЕС, подчиняющегося США, не в том, чтобы добиться нашей смерти! Евросоюз хочет нашей прямой и простой смерти!», — подчеркнул лидер «Патриотов».

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#ес
#евросоюз
#украина
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Newsweek: США допустили бы проведение своей спецоперации в Мексике
08 ноября 2023, 04:49

Фото: iStock/CRobertson

По словам основателя американского журнала American Conservative Скотта Макконнелла, США сами спровоцировали Россию к началу спецоперации на Украине.
Макконнелл считает, что Вашингтон также пришел бы к таким же мерам, если бы столкнулся с антиамериканским государственным переворотом в Мексике.

Журналист подчеркнул, что российско-украинский конфликт был последствием «безответственной» политики США и что Вашингтон не имел серьезных причин для поддержки антироссийских сил в Украине. Он считает, что Россия действовала в соответствии с интересами своей безопасности, как это сделала бы любая другая суверенная держава, если бы столкнулась с попыткой построения военных баз у своих границ со стороны своего геополитического соперника.

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В Израиле заявили, что оставят свои силы в секторе Газа после операции
Регев: израильские силы безопасности останутся в секторе Газа после операции
08 ноября 2023, 04:37

Фото: iStock/gorodenkoff

После завершения операции израильские силы безопасности останутся в секторе Газа с целью предотвратить возрождение террористических элементов, заявил Марк Регев, старший советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в интервью телеканалу CNN.
Он подчеркнул важность присутствия израильских сил безопасности, чтобы предотвратить реактивацию ХАМАСа после победы над ним.

Тем не менее, Регев отметил, что Израиль не имеет намерения оккупировать сектор Газа и не стремится к управлению этим регионом.

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#сша
#указ
#байден
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В Израиле раскрыли местонахождение лидера ХАМАС Яхья Синвара
Министр обороны Израиля Галант: Лидер ХАМАС Синвар прячется в бункере
08 ноября 2023, 04:32

Фото: iStock/tupungato

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что лидер ХАМАС Яхья Синвар «прячется в бункере». Об этом пишет РИА Новости.
По словам главы оборонного ведомства, Синвар «прячется, тем самым позволяя командирам движения умирать». Галант подчеркнул, что командиры армии Израиля руководят войсками с передовой, «добиваясь успехов на местах»

Йоав Галант также назвал впечатляющими действия Армии обороны Израиля за прошедшие сутки.

Напоминаем, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#армия
#министр
#израиль
#хамас
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МВД перестанет наказывать россиян за 46 видов нарушений
08 ноября 2023, 04:00

Фото: iStock/Akintevs

Полномочия Министерства Внутренних Дел России (МВД) по составлению протоколов и расследованию дел в отношении 46 видов административных правонарушений, подпадающих под контроль других ведомств, будут сокращены. Информация о планируемых изменениях поступила из аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, и ожидается, что законопроект по данному вопросу будет представлен в Государственную Думу к 10 ноября, пишут «Известия».
Согласно этим планам, МВД больше не будет отвечать за составление протоколов и расследование нарушений в областях, таких как перевозка крупногабаритных грузов, оборот алкоголя и несанкционированное предпринимательство, нарушающее лицензионные требования. Кроме того, МВД освобождают от контроля в областях охоты на медведей, рыбной ловли без разрешения и незаконных вмешательств в нефтепроводы.

Некоторые дублирующие полномочия МВД будут сохранены, но они будут подвергнуты более глубокому анализу с учетом возможных угроз для общественной безопасности.

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СБ ООН 8 ноября проведёт закрытое заседание по теме подрыва «Северных потоков»
08 ноября 2023, 03:48

Фото: iStock/travelview

Совбез ООН в среду, 8 ноября, проведёт закрытое заседание по теме подрыва «Северных потоков». Об этом сообщает постпредство Бразилии при организации.
«Состоится закрытое заседание по «Северным потокам» по запросу РФ», — проинформировали в бразильском постоянном представительстве при ООН.

Уточняется, что встреча по ситуации с диверсией на газопроводах пройдёт за закрытыми дверьми. Она последует за открытым заседанием Совет Безопасности по Украине, которое запланировано на 23:00.

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#рф
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Армия РФ получит стратосферный ударно-разведывательный комплекс
08 ноября 2023, 03:43

Фото: iStock/vasile voicu

Министерство Обороны Российской Федерации разрабатывает ударно-разведывательный комплекс, который способен выполнять разведывательные задачи, пролетая на больших высотах, включая стратосферу. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.
«Министерство Обороны России начало разработку нового ударно-разведывательного комплекса (УРК). Этот комплекс включает в себя летательное средство, способное выполнять задания на больших высотах, включая полеты в стратосфере», - заявил источник.
Новый комплекс будет оснащен возможностью передачи координат целей для наземных ракетных систем, артиллерии, авиации и военных кораблей Военно-морского флота. По планам, на борту летательного средства будут устанавливаться специальные контейнеры с разведывательными системами, включая радиолокационные, радиотехнические и оптико-электронные устройства.

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