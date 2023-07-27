США обвиняют Россию в совершении кибератак

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Американский сенатор Рик Скотт запросил у ФБР данные о количестве кибератак, проведённых Россией, Китаем и Северной Кореей. Об этом сообщает RT.
Политолог Александр Дудчак в беседе с RT сообщил, что США постоянно обвиняют Россию в совершении кибератак, не приводя при этом ни одного доказательства. Он уточнил, что в настоящее время американскому правительству аргументация неинтересна.
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