США объявили о новом пакете военной помощи Украине

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Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новом пакете американской военной Украине стоимостью порядка 400 миллионов долларов, вооружение должно помочь Киеву обеспечить противовоздушную оборону страны. Об том сообщает Reuters.
«В соответствии с полномочиями, переданными мне президентом Байденом, я объявляю о 43-м пакете военной помощи Украине», — говорится в заявлении госсекретаря.
Известно, что в новый пакет военной помощи войдут дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и ЗРК NASAMS, зенитные комплексы «Стингер», дополнительные боеприпасы для HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, 120-мм и 60-мм минометные снаряды, 32 БТР «Страйкер» и многое другое.
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Элина Позднякова