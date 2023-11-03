США объявили о выделении нового пакета военной помощи для Украины

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Соединенные Штаты Америки выделяют Украине новый пакет военной помощи на 125 миллионов долларов, об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
«США объявляют о передаче нового пакета вооружений и техники для поддержки народа Украины, защищающего свою страну и свободу от агрессии России», - прокомментировал ситуацию Блинкен.
Госсекретарь уточнил, что вооружение для Украины будет отобрано из запасов Пентагона. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены продолжать поддерживать Киев до тех пор, пока Москва не выедет с территории Украины войска.
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