США одобрили продажу Польше системы ПВО и ПРО на 15 миллиардов долларов

Фото: Фотобанк Московской области
США одобрили продажу Польше интегрированной системы ПВО и ПРО на 15 миллиардов долларов
Агентство по оборонному сотрудничеству, являющееся частью Пентагона, объявило о том, что Госдепартамент США дал согласие на потенциальную сделку с Польшей касательно продажи интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны на сумму около 15 миллиардов долларов.
Указывается, что данная продажа не приведет к изменению стратегического военного равновесия в этом регионе, передает РИА Новости. Агентство также отметило, что сделка не окажет влияния на боеготовность вооруженных сил Соединенных Штатов.
Согласно вышеприведенному заявлению, в качестве основных исполнителей сделки выступят компании Raytheon и Lockheed Martin.
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Указывается, что данная продажа не приведет к изменению стратегического военного равновесия в этом регионе, передает РИА Новости. Агентство также отметило, что сделка не окажет влияния на боеготовность вооруженных сил Соединенных Штатов.
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Артем Кузьмин