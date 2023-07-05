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Бюро Госдепартамента США по правоохранительной деятельности и борьбе с незаконным оборотом наркотиков намерено выделить до $5 млн на помощь украинским правоохранительным органам в «расследовании военных преступлений».
«В дополнение к обучению международному гуманитарному праву и передовым практикам проведения расследований программа должна включать обеспечение непосредственной технической поддержки для украинских должностных лиц в расследовании конкретных военных преступлений», — приводит RT текст соответствующего документа.
При этом, член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин призвала Конгресс США остановить финансирование «нацистской армии Украины».
«Просто остановитесь. Вы проголосовали за отправку $113 млрд нацистской армии Украины», — приводят argumenti.ru слова Марджори Тейлор Грин.
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