США отправили на Ближний Восток истребители F-22

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«F-22 Raptor ВВС США развернуты в зоне ответственности Центрального командования вследствие все более небезопасного и непрофессионального поведения российских самолетов в регионе», — цитирует издание текст сообщения.
«Вместе с нашими союзниками мы привержены повышению безопасности и поддержанию стабильности в регионе», — подчеркнул Курилла.
Ранее в МИД Венгрии заявили, что украинский конфликт закончится договоренностями между США и Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».