США отправят на Украину 190 противоминных машин MRAP

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Посол США в Киеве Бриджет Бринк сообщила о том, что Вашингтон передаст Киеву 190 бронемашин MRAP. Об этом Бринк написала на своей странице в соцсети X.
Также замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал «воровством» инициативу США направить изъятые активы российских бизнесменов на помощь ветеранам ВСУ.
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