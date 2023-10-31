Минобороны РФ: США отрабатывали на Украине биологическую провокацию против России

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В августе-сентябре текущего года США организовали во Львове мероприятие для проработки провокации с последующим обвинением России в биологической диверсии. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Он рассказал, что при поддержки агентства США по международному развитию во Львове прошло мероприятие, в рамках которого отрабатывались провокации с применением вируса гриппа птиц. По словам Кириллова, это было сделано для того, чтобы затем обвинить Россию в биологической диверсии.
Отмечается, что в мероприятии приняли участие представители Службы безопасности Украины (СБУ) и сотрудники иностранных некоммерческих организаций.
Кириллов рассказал, что вирус птичьего гриппа наиболее опасен для человека и в большинстве случаев приводит в летальному исходу. Очевидно, что этот патогенный биологический агент был выбран не случайно.
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Отмечается, что в мероприятии приняли участие представители Службы безопасности Украины (СБУ) и сотрудники иностранных некоммерческих организаций.
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Анастасия Чинкова