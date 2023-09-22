США приняли важное решение в отношении Украины

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Президент США Джо Байден уведомил своего украинского коллегу Владимира Зеленского о передаче Киеву небольшого количества дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщает NBC.
Однако сроки передачи этих ракет Украине пока не уточняются.
При этом, по данным The Washington Post, США могут передать Украине ракеты ATACMS, оснащенные кассетными бомбами. Они позволят ВСУ наносить удары по территориям России, удаленным от линии соприкосновения.
Напомним, накануне советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в новый пакет американской военной помощи Украине не войдут дальнобойные ракеты ATACMS, такое решение принял американский президент Джо Байден. Уточняется, что в новый пакет помощи для Украины вошли средства ПВО и кассетные боеприпасы. При этом обсуждение о передаче Украине дальнобойных ракет будет продолжено.
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При этом, по данным The Washington Post, США могут передать Украине ракеты ATACMS, оснащенные кассетными бомбами. Они позволят ВСУ наносить удары по территориям России, удаленным от линии соприкосновения.
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Элина Позднякова