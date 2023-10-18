США передали ВСУ ATACMS с меньшей дальностью из-за страха перед РФ

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Украина получила от США ракеты ATACMS с меньшей дальностью из-за страха перед еще большей эскалации конфликта. Об этом пишет британская Independent.
«Сохраняющаяся обеспокоенность США по поводу эскалации напряженности в отношениях с Россией является причиной того, что версия ATACMS, которая отправилась на Украину, имеет меньшую дальность, чем максимальное расстояние, на которое могут ударить ракеты», — говорится в статье.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия имеет все возможности для того, чтобы отражать украинские атаки американскими ракетами ATACMS.По его словам, данные ракеты не в состоянии радикально изменить ситуацию. Он также подчеркнул, что США допустили большую ошибку, передав ракеты ATACMS Украине.
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Элина Позднякова