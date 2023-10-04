США передали ВСУ более миллиона конфискованных у Ирана патронов

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Соединенные Штаты Америки передали Украине более миллиона патронов для стрелкового оружия, которые ранее были конфискованы у Ирана.
Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Центрального командования американских вооруженных сил.
США перехватили оружие у иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Патроны для стрелкового оружия калибром 7,62 миллиметра, по словам американцев, предназначались для Тегераном движения хуситов в Йемене.
Всего на Украину отправили 1,1 миллиона боеприпасов.
Напомним, ЦК ВС США анонсирует новые поставки Украине до конца этой недели. Администрация президента США Джо Байдена долго раздумывала над тем, куда направить конфискованное вооружение, чтобы это осуществлялось в рамках американского законодательства.
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США перехватили оружие у иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Патроны для стрелкового оружия калибром 7,62 миллиметра, по словам американцев, предназначались для Тегераном движения хуситов в Йемене.
Напомним, ЦК ВС США анонсирует новые поставки Украине до конца этой недели. Администрация президента США Джо Байдена долго раздумывала над тем, куда направить конфискованное вооружение, чтобы это осуществлялось в рамках американского законодательства.
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Евгения Парфентьева