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США уже начали искать выход из украинского конфликта из-за провала ВСУ на поле боя. Так написал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X.
«Уже сейчас ищут стратегию выхода из украинского конфликта, открыто этого не показывая», — указал он.
Он объяснил, что президент Украины Владимир Зеленский наобещал, что ВСУ добьются существенных успехов в ходе своего контрнаступления, однако украинская армия потерпела крах.
При этом немецкий генерал Клаус Виттманн считает, что в провале украинского контрнаступления виноваты руководства стран Запада, так как они слишком медленно отправляли оружие на Украину.
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