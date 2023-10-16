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США пытаются найти выход из конфликта из-за провала ВСУ

Макрегор: США ищут выход из конфликта на Украине из-за провала ВСУ
16 октября 2023, 10:32
Фото: iStock/ValleraTo

Фото: iStock/ValleraTo

США уже начали искать выход из украинского конфликта из-за провала ВСУ на поле боя. Так написал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X.
«Уже сейчас ищут стратегию выхода из украинского конфликта, открыто этого не показывая», — указал он.

Он объяснил, что президент Украины Владимир Зеленский наобещал, что ВСУ добьются существенных успехов в ходе своего контрнаступления, однако украинская армия потерпела крах.


По словам Макгрегора, из-за провала наступления и огромных потерь в рядах ВСУ все больше политиков в США начали высказываться против украинского президента и его команды, которые использовали неверную стратегию, приведшую к уничтожению техники, переданной Украине странами Запада. Также ошибочная тактика привела к большим потерям среди украинских военных. Таким образом, для Вашингтона все пошло не так, заключил Макгрегор.

При этом немецкий генерал Клаус Виттманн считает, что в провале украинского контрнаступления виноваты руководства стран Запада, так как они слишком медленно отправляли оружие на Украину.

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#всу
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В канцелярии Нетаньяху опровергли введение режима прекращения огня в Газе
Канцелярия Нетаньяху: В секторе Газа режим прекращения огня не действует
16 октября 2023, 10:32

Фото: istock / Cavan Images

Пятичасовой режим прекращения огня, о котором ранее объявляли неофициальные источники, в секторе Газа не действует. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«В настоящее время в секторе Газа не действует режим прекращения огня и гуманитарного перемирия в обмен на предоставление иностранным гражданам возможности эвакуироваться», — сказано в сообщении канцелярии, которое приводит газета The Times of Israel.
Ранее в эфире телеканала Al Arabiy сообщалось, что огонь прекратят с 09:00 по 13:00 по местному времени для для эвакуации людей с севера и доставки гуманитарной помощи на территорию Газы.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#армия
#офис
#министр
#режим
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Экс-премьер Украины Азаров: жители стали вдвое меньше доверять властям за прошедший год
Азаров: жители Украины за год стали вдвое меньше доверять властям
16 октября 2023, 10:11

Фото: iStock/alzay

Жители Украины за прошедший год стали вдвое меньше доверять властям. Об этом в своём Telegram-канале сообщил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
Он отметил, что в августе прошлого года результаты опроса, проведённого группой «Рейтинг», показали, что 69% украинцев доверяю властям и считают их действия правильными. Но уже в январе 2023 года показатель упал до 53%. Данные за сентябрь текущего года показывают, что доверие к властям осталось лишь у 33% жителей, что говорит о двукратном падении показателей. 

В заключение Азаров отметил, что причиной этому стало затянувшееся уклонение Зеленского от переговоров с Россией. Если такая тактика продолжится, экономика страны упадёт до минимальных значений, и всё больше людей перестанут доверять властям.

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#владимир зеленский
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#опрос
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На юге сектора Газа ввели пятичасовой режим прекращения огня
«Аль-Арабия»: На юге сектора Газа на пять часов ввели режим прекращения огня
16 октября 2023, 09:52

Фото: istock / sanchezgrande

На юге сектора Газа введен пятичасовой режим прекращения огня по соглашению воюющих сторон. Это сделано для эвакуации людей с севера и доставки гуманитарной помощи на территорию Газы через КПП «Рафах». Отмечается, что на границе между Газой и Египтом уже скопились не меньше ста грузовых автомобилей с помощью, ожидающих открытия гуманитарного коридора.

Огонь будет прекращен с 09:00 по 13:00 по местному времени, совпадающее с московским. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на эфир телеканала Al Arabiya.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

16 октября также сообщалось, что ночью Армия обороны Израиля провела самые мощные атаки на сектор Газа с начала противостояния. Под обстрелы попали больницы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#безопасность
#telegram
#режим
#израиль
#хамас
#сектор газа
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«Подавить Россию»: Байден рассказал о планах на второй президентский срок
Байден: В планах «подавить Россию» и урегулировать конфликт в Израиле
16 октября 2023, 09:41

Фото: РИА Новости / Стрингер

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в интервью телеканалу CBS рассказал о планах на второй президентский срок. Он заявил, что хочет подавить Россию и урегулировать ситуацию в Израиле.

«Представьте, что будет, если нам удастся объединить всю Европу и подавить, наконец, [президента РФ Владимира - прим. ред.] Путина из-за тех проблем, которые он причиняет», — заявил американский глава.
Байден также отметил, что намерен работать над улучшением отношений со странами Ближнего Востока. Кроме того, он заявил, что несмотря на все кризисы и проблемы в Штатах, он не менял решения баллотироваться на второй срок.

«У нас огромные возможности сделать мир лучше», —подытожил лидер США.
Ранее сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол заявил, что президент США Джо Байден пытается укрыть масштабы коррупции на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Израиль обстреливает больницы в секторе Газа
Армия Израиля нанесла самый мощный удар по сектору Газа с начала конфликта
16 октября 2023, 08:48

Фото: istockphoto/Naeblys

В ночь на 16 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела самые мощные атаки на сектор Газа с начала противостояния. Под обстрелы попали больницы Аль-Шифа и Аль-Кудс, а также министерство иностранных дел Палестины.
Также израильтяне не прекращают наносить удары по позициям «Хезболлы» на юге Ливана. По данным арабоязычного телеканала Al Arabiya, Израилем на пять часов объявлено прекращение огня в южных районах анклава. Это сделано для того, чтобы мирные жители смогли эвакуироваться. В свою очередь Египет пообещал открыть контрольно-пропускной пункт «Рафах». Это должно помочь всем людям, застрявшим в секторе Газа, покинуть его.

Телеканал высказывает опасения, что эвакуанты могут стать очередной живой мишенью для солдат ЦАХАЛ. Ранее израильтяне уже вели прицельный огонь по машине журналистов. По сведениям министерства здравоохранения Палестины, среди более чем двух с половиной тысяч погибших жителей анклава более 700 детей. Обстрелы больниц только подтверждают эти опасения.

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Путин рассказал о решении вопроса размежевания границ между Россией и Китаем
Путин в интервью ЦТК: Китай и Россия по всем вопросам всегда искали компромисс
16 октября 2023, 08:18

Фото: istock / Zerbor

Россия и Китай всегда смогут найти компромисс, даже если это будут сложные вопросы. Именно таким образом и решили вопрос о пересмотре границ двух государств. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая.

«Мы всегда по любому вопросу старались найти компромисс, даже если это были какие-то вопросы сложного характера, доставшиеся нам еще из прежних времен. В основе всегда лежала добрая воля. Так мы решили вопросы пограничного размежевания, которые до сих пор, до того момента не решались на протяжении 40 лет», — рассказал российский глава в интервью. 
В качестве примера Владимир Путин также привел сотрудничество в энергетической сфере. По словам главы государства, КНР стал первым торговым партнером России по объемам торгового оборота, а Россия поднялась на 6 место среди торгово-экономических партнеров Китая.

Российский лидер отправится в Пекин на форум «Один пояс — один путь», который состоится 17–18 октября. Там Путин должен встретиться с китайским коллегой Си Цзиньпином. Предварительно, переговоры пройдут в формате тет-а-тет.

Ранее Владимир Путин оценил потери ВСУ в контрнаступлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Американский генерал Болдук раскрыл причину слабости армии США
Американский генерал Болдук: Армия США ослабла из-за Украины
16 октября 2023, 08:12

Фото: istockphoto/Serhej Calka

Беспрерывные поставки вооружений на Украину настолько истощили арсеналы Соединенных Штатов, что американская армия даже в случае настоятельной необходимости не сможет принять участие в каком-либо другом военном конфликте.
Об этом заявил генерал Вооруженных сил США в отставке Дон Болдук в эфире телеканала Fox News. Конечно, своим высказыванием о несомненности права Америки на участие в войнах и войнушках в любой части земного шара он отчасти напомнил карикатуру на «американскую военщину» из журнала «Крокодил» времен холодной войны, но здравое зерно в его словах несомненно есть. Военные эксперты ранее также указывали на то, что Вашингтон отстает от России в плане производства боеприпасов, например. И весь военный комплекс США перенапряжен из-за украинского конфликта.

По мнению генерала, Америка просто не способна сейчас обеспечить свою армию возможностью участвовать в нескольких военных конфликтах одновременно даже чисто по логистическим причинам. Это серьезный упрек американским военным, всегда кичившимся своим умением быстро реагировать на кризисные ситуации. Власти США в последние годы думают о чем угодно, но только не о том, как вести и выигрывать войны, с грустью заключил Дон Болдук.

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#конфликт
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«Часы тикают»: Украину предупредили о риске остаться без помощи из-за Трампа
Guardian: Влияние Трампа в США оставит Украину без денег
16 октября 2023, 07:07

Фото: istock /Oleksii Liskonih

Большинство республиканцев в палате представителей выступают против помощи для Украины. Британская газета Guardian пишет, что причиной этому стало идеологическое влияние бывшего президента США Дональда Трампа.

«Часы тикают. Украина не может бесконечно продолжать свои нынешние усилия без дополнительной помощи», — говорится в статье.
Автор материала также отметил, что задержка помощи может поставить под угрозу гуманитарные и военные миссии Украины. Идеология экс-президента «Америка прежде всего» становится все популярнее в Республиканской партии, а антиукраинские взгляды распространяются среди электоральной базы и сейчас плотно проникли в конгресс, отмечает издание. 

Большая часть республиканцев нижней палаты воспринимают оказание помощи Украине крайне скептически, а кто-то действительно враждебно. Газета обратила внимание на то, что позиция, выступающая против поддержки украины, мешает палате представителей избрать нового спикера после отставки Кевина Маккарти. 

Ранее в США предрекли падение рейтинга президента США Джо Байдена из-за провала контрнаступления ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#военные
#часы
#украина
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ЦТАК: КНДР обвинила Японию к подготовке вторжения на Корейский полуостров
16 октября 2023, 06:43

Фото: iStock/Harvepino

Модернизация японской армии свидетельствует о том, что власти Страны восходящего солнца готовятся к агрессивной войне и очередному вторжению на Корейский полуостров. Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).
В частности, одним из признаков является то, что Токио договорился о поставке в Японию американских ракет «Томагавк» на год раньше — не к 2026, а уже к 2025 году. Также о подготовке к вторжению могут свидетельствовать растущие ежегодно японские военные расходы, , а также вооружение наступательными военными оснащениями — например, авианосцами и новейшими истребителями-невидимками.

Об агрессивных намерениях, как заявили в ЦТАК, может свидетельствовать трёхсторонний договор о проведении совместных военных учений между США, Японией и Южной Кореей.

Ранее Япония и США начали крупномасштабные учения в префектурах Кюсю и Окинава на юго-западе и юге Японии. Учения также пройдут на северном острове Хоккайдо. Их цель заключается в отработке обороны удаленных островов.

Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев также считает, что руководство нынешней Японии взяло курс на новую милитаризацию страны. По его словам, сегодня при поддержке американских кураторов в Стране восходящего солнца активно расширяется военная инфраструктура, отменяются ограничения Сил самообороны и военных операций за рубежом, проводятся военные учения вблизи Курильских островов. Всё это серьёзно осложняет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее Nikkei Asia сообщило, что крупнейшие мировые производители вооружения, среди которых британская компания BAE Systems и американская Lockheed Martin, переносят свои операционные и производственные мощности в Японию на фоне подготовки Токио к возможному увеличению оборонных бюджетов.

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