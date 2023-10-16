США пытаются найти выход из конфликта из-за провала ВСУ

На юге сектора Газа введен пятичасовой режим прекращения огня по соглашению воюющих сторон. Это сделано для эвакуации людей с севера и доставки гуманитарной помощи на территорию Газы через КПП «Рафах». Отмечается, что на границе между Газой и Египтом уже скопились не меньше ста грузовых автомобилей с помощью, ожидающих открытия гуманитарного коридора.