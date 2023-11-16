Радио1
Главная / Новости / Политика/ США пытаются подставить Зеленского, переложив на него вину за подрыв «Северных потоков»

США пытаются подставить Зеленского, переложив на него вину за подрыв «Северных потоков»

Риттер: В ЦРУ пытаются переложить вину за подрыв «Северных потоков» на Украину
16 ноября 2023, 10:00
Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

ЦРУ пытаются переложить вину за подрыв «Северных потоков» на украинские власти, об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
«Они (США) предложили глупую версию о том, что это сделали украинцы. Абсурд! Нет никаких доказательств в пользу этого. Заявление о причастности этого полковника (украинского полковника Романа Червинского, названного «координатором» атаки на газопроводы) не доказывает ничего», - прокомментировал ситуацию Риттер.

Эксперт убежден, что террористический акт на газопроводе спланировали и совершили американские власти, поскольку президент США Джозеф Байден когда-то угрожал России подрывом провода, если ВС РФ войдут на территорию Украины.


Однако, подорвав газопровод, Соединенные Штаты обрекли союзническую Европу на дефицит ресурсов и холодные зимы, именно поэтому руководство США сейчас всеми силами пытается переложить свою вину за теракт на плечи Украины.

Читайте также:

GT: США обвинят Украину в подрыве «Северных потоков» ради диалога с Россией

Песков: В расследовании диверсии на «Северных потоках» все чаще виден след Киева

Патрушев: США взорвали «Северные потоки», чтобы Европа не получала газ из РФ
#газопровод
#сша
#теракт
#дефицит
#джозеф байден
#вс рф
#украина
Читайте нас в
В МИД РФ рассказали о текущем состоянии российско-американских отношений
МИД РФ: Отношения России и США могут окончательно разорваться в любой момент
16 ноября 2023, 10:32

Фото: istockphoto/Dilok Klaisataporn

Отношения между Россией и США предельно истончились и могут быть окончательно разорваны в любой момент. Причиной этого является позиция Вашингтона, который руководствуется в своих действиях оголтелой русофобией.
Об этом написали в официальном телеграм-канале МИД РФ по случаю 90-летней годовщины восстановления дипломатических отношений между Россией и США. В материале указано, что 16 ноября 1933 года является знаменательной датой для непростых и критически важных для поддержания международного мира и безопасности отношениях двух стран. Именно в этот день была восстановлена преемственность межгосударственных связей России и Соединенных Штатов, ведущих свой отсчёт с 1807 года.

Причиной кризиса в отношениях двух стран стала ставка Вашингтона на политику тотального сдерживания России, отметили в МИД РФ. В этом виновато мировоззрение американской политической элиты. Российские дипломаты отметили неспособность нынешних политиков США адекватно оценивать процессы, идущие в России после 1991 года. Безответственные антироссийские шаги Вашингтона могут привести к катастрофическим последствиям для всего мира, подчеркнули в МИД.

Читайте также:

В США заявили, что хотят добиться ухода российских миротворцев из Нагорного Карабаха

Комиссия Конгресса США: Китай решил не отдаляться от России

В США назвали невыгодным ослабление России
#сша
#мид
#мид рф
#ставка
#россия
#отношения
#кризис
Читайте нас в
Посол Израиля Герцог рассказал, сколько будет длиться конфликт в секторе Газа
Посол Израиля Герцог: операция в Газе займёт недели, но конфликт не завершится
16 ноября 2023, 10:29

Фото: iStock/Abdallah ElHajj

Текущий интенсивный этап конфликта в секторе Газа может занять несколько недель, но его исход не гарантирует окончательного завершения конфликта. Об этом изданию Politico сообщил посол Израиля в США Майкл Герцог.
По его словам, вероятность того, что конфликт не завершится после окончания текущей стадии конфликта – крайне высока. Это связано с тем, что на территории сектора Газа останется большое количество военной инфраструктуры, а также многотысячная армия вооружённых террористов. 

При этом Герцог отметил, что такой исход не означает, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит также интенсивно вести бои, как это происходит сейчас. 

Читайте также:

СБ ООН призвал к гуманитарной паузе в секторе Газа

Совбез ООН не принял российскую поправку по перемирию в Газе

Армия Израиля показательно уничтожила здание парламента ХАМАС в Газе - видео
#сектор газа
#израиль
#хамас
#сша
#конфликт
Читайте нас в
В МИД КНР слова Байдена о Си Цзиньпине назвали ошибочными и безответственными
16 ноября 2023, 10:27

Фото: kremlin.ru

Слова американского президента Джозефа Байдена о китайском лидере Си Цзиньпине ошибочны и безответственны, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Напомним, по итогам встречи двух лидеров, в рамках 30-го саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), у Байдена спросили, изменил ли он своё мнение в отношении Си Цзиньпина (ранее глава США также называл его диктатором). На это президент ответил, что его мнение остается прежним, а под диктатурой он имеет ввиду «парня, который управляет коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от нашего».

«Это заявление крайне неверное и безответственное. Китай решительно выступает против политических манипуляций», - ответила на слова Байдена Мао Нин.

Читайте также: 

Байден вновь назвал Си Цзиньпина диктатором

МИД КНР: Переговоры Байдена и Си Цзиньпина продлились четыре часа

Си Цзиньпин: Китай надеется, что США отменят односторонние санкции
#сша
#президент
#китай
#правительство
#джозеф байден
#си цзиньпин
#мид
#саммит
Читайте нас в
В Израиле заявили, что не позволят Газе превратиться в базу террористов
FT: Израиль сохранит «мощные силы» в Газе
16 ноября 2023, 10:20

Фото: iStock/e-crow

Израиль не оставит вакуум в секторе Газа и сохранит там мощные силы. Такое заявление сделал президент Израиля Ицхак Герцог, передает газета Financial Times.
«Если мы отведем силы, то кто придет к власти? Мы не можем оставить вакуум. Мы должны подумать о том, каким будет механизм: есть много идей, которые витают в воздухе. Но никто не захочет снова превращать Газу в базу террористов», - заявил Герцог.

По его словам, стране придется сохранить в Газе военных для того, чтобы избежать повторного появления ХАМАС в анклаве.

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля заявила о расширении операции в районе больницы «Аш-Шифа» на южную часть. Напомним, вчера директор всех газовских больниц Мухаммад Закут заявил, что израильская армия вторглась в больницу «Аш-Шифа», взяли штурмом отделение неотложной помощи, а также совершили нападение на пациентов. В то же время сами представители ЦАХАЛ утверждают, что проводят на территории больницы операцию, направленную против ХАМАС, и старается ничем не навредить ни гражданским, ни самим пациентам больницы.
#нападение
#армия
#больницы
#операции
#израиль
#сектор газа
Читайте нас в
Израильская армия бульдозерами снесла часть больницы «Аш-Шифа»
16 ноября 2023, 10:18

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) бульдозерами снесла часть больничного комплекса «Аш-Шифа» в секторе Газа, об этом сообщает Al Mayadeen.
«Оккупационные (израильские) силы снесли бульдозерами большие территории, прилегающие к родильному отделению больницы "Аш-Шифа», - прокомментировали ситуацию на телеканале. 

Ранее в ЦАХАЛ также заявили о расширении операции на территории «Аш-Шифа». 

Агрессивные действия израильской армии на территории гражданских районов сектора Газа стали вызывать вопросы даже у их ближайших союзников - Соединенных Штатов. Как рассказали американские чиновники в интервью для Bloomberg, они много раз старались убедить израильские коллег в необходимости учитывать положение гражданского населения на территории проведения боевых действий, однако, услышаны они не были. 

При этом, в ЦАХАЛ продолжают утверждать, что все их действия направлены исключительно против ХАМАС.

Читайте также: 

Армия Израиля заявила о расширении операции в районе больницы «Аш-Шифа»

Bloomberg: Власти США разочаровываются действиями Израиля против ХАМАС

Директор больниц Газы заявил, что ЦАХАЛ вторглась в клинику, атаковав пациентов

 
#больницы
#чиновники
#операция
#сектор газа
#палестина
#армия
#израиль
Читайте нас в
Глава МИД КНР Ван И оценил итоги встречи Байдена и Си Цзиньпина
Глава МИД КНР Ван И: Встреча лидеров Китая и США имеет стратегическое значение
16 ноября 2023, 10:16

Фото: istockphoto/ffikretow

Саммит председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена имеет стратегическое значение. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, оценивая итоги встречи лидеров двух стран.
Глава китайского МИД также отметил далеко идущие последствия переговоров и решений, которые будут приняты после них, передает РИА Новости. Выступая на пресс-конференции, посвященной итогам саммита, Ван И также подчеркнул его уникальность в плане организации и внимания, которое было ему уделено как со стороны США и Китая, так и со стороны всего международного сообщества.

Глава китайского внешнеполитического ведомства также отметил исключительную важность прошедшей встречи, подчеркнув, что она носила стратегический характер, а потому будет иметь далеко идущие последствия в сфере отношений двух стран.

Читайте также:

В китайском МИД раскрыли подробности переговоров Байдена и Си Цзиньпина

Байден вновь назвал Си Цзиньпина диктатором

Си Цзиньпин заявил о надежде на отмену санкций США
#сша
#мид
#китай
#встреча
#президент
#лидер
#саммит
Читайте нас в
Армия Израиля заявила о расширении операции в районе больницы «Аш-Шифа»
16 ноября 2023, 09:39

Фото: iStock/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о расширении операции в районе больницы «Аш-Шифа» на южную часть, об этом сообщили на ТВ-канале i24.
Напомним, вчера директор всех газовских больниц Мухаммад Закут заявил, что израильская армия вторглась в больницу «Аш-Шифа», взяли штурмом отделение неотложной помощи, а также совершили нападение на пациентов. 

В то же время сами представители ЦАХАЛ утверждают, что проводят на территории больницы операцию, направленную против ХАМАС, и старается ничем не навредить ни гражданским, ни самим пациентам больницы.

Однако, по сообщениям Bloomberg, действиями Израиля в Газе разочаровались уже даже их самые преданные союзники - США. По словам американских чиновников, они пытались призвать израильских коллег к соблюдению международных правил при ведении боевых действий, однако, эти призывы не нашли никакого отклика.

Читайте также:  

Директор больниц Газы заявил, что ЦАХАЛ вторглась в клинику, атаковав пациентов

Bloomberg: Власти США разочаровываются действиями Израиля против ХАМАС

Армия Израиля заявила, что проводит «точную» операцию в медцентре «аш-Шифа»
#нападение
#армия
#больницы
#сектор газа
#палестина
#израиль
#операция
Читайте нас в
В китайском МИД раскрыли подробности переговоров Байдена и Си Цзиньпина
МИД КНР: Переговоры Байдена и Си Цзиньпина продлились четыре часа
16 ноября 2023, 08:38

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Переговоры президента США Джозефа Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина были очень глубокими и продлились четыре часа, об этом сообщил министр иностранных дел Китая Ван И на пресс-конференции по итогам встречи.
«В ходе личной встречи главы двух стран провели глубокий обмен мнениями, выразили точку зрения по самым актуальным вопросам, таким как формирование правильного понимания друг друга, надлежащее управление разногласиями, продвижение диалога и сотрудничества», - прокомментировал ситуацию Ван И.

Он также отметил, что в ходе продлившихся четыре часа переговоров лидеры успели обсудить самые актуальные проблемы сегодняшнего дня: украинский кризис, палестино-израильский конфликт и даже искусственный интеллект.

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско на встречу с Байденом в рамках 30-го саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). 

Читайте также: 

Байден вновь назвал Си Цзиньпина диктатором

Белый дом сообщил о завершении двусторонней встречи Байдена и Си Цзиньпина

Си Цзиньпин: Китай надеется, что США отменят односторонние санкции
#конфликт
#кризис
#искусственный интеллект
#джозеф байден
#си цзиньпин
#сша
#китай
#саммит
Читайте нас в
СБ ООН призвал к гуманитарной паузе в секторе Газа
16 ноября 2023, 07:36

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Совет безопасности ООН принял резолюцию Мальты, в соответствии с которой обе стороны палестино-израильского конфликта должны объявить гуманитарные паузы «на достаточное число дней», об этом сообщает «РИА Новости».
За предложенную Мальтой резолюции проголосовали 12 стран. Воздержались от голосования Россия, резолюция которой была отвергнута ранее, а также Соединенные Штаты и Великобритания. 

В документе Палестину и Израиль призвали к срочной гуманитарной паузе, которая должна продлиться «достаточное число дней». Также указывается о необходимости немедленно отпустить всех заложников, которых удерживает ХАМАС и другие группировки. 

Однако, прежде всего авторы резолюции призвали конфликтующие стороны соблюдать нормы международного права, в особенности те, которые касаются защиты детей.

Читайте также: 

Армия Израиля показательно уничтожило здание парламента ХАМАС в Газе - видео

ВОЗ потеряла связь с сотрудниками больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа

Лавров заявил о неизбежности создания палестинского государства
#россия
#израиль
#права
#великобритания
#оон
#сектор газа
#палестина
Читайте нас в
Достижения.рф