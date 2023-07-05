США планируют ограничить Китаю доступ к услугам облачных вычислений

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Соединенные Штаты Америки рассматривают варианты ограничения доступа китайских компаний к услугам облачных технологий, предоставляемых американскими провайдерами, включая Amazon и Microsoft.
Источники издания также утверждают, что в рамках рассматриваемых мер США могут ограничить возможности китайских облачных провайдеров, таких как Alibaba и Tencent, работать на территории Соединенных Штатов.
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