США планируют передать Израилю высокоточные бомбы, пишут СМИ

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что в России она ощущает большее дружелюбие к себе, чем со стороны жителей Австрии или Германии. В интервью, опубликованном на сайте телеканала RT, она подчеркнула, что россияне всегда готовы помочь иностранцам.