США планируют передать Израилю высокоточные бомбы, пишут СМИ

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По информации издания Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена намерена предоставить Израилю высокоточные бомбы из семейства Spice, применяемые в военной авиации, на общую сумму в 320 миллионов долларов США.
«Администрация Байдена планирует передать Израилю высокоточные бомбы на сумму 320 миллионов долларов», — говорится в заявлении представителя Белого дома.Читайте также:
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