США планируют поставить Израилю снаряды, изначально предназначавшиеся для Украины

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США собираются поставить Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов, которые изначально планировалось отправить Украине. Об этом сообщает портал Axios.
Отмечается, что будет отправлено вооружение 155 мм калибра.
По словам официальных лиц США, поставка снарядом Израилю не изменит ситуацию на Украине, поскольку у ВСУ достаточно ранее поставленного вооружения.
Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский недоволен тем, что западные союзники, которые оказывали всестороннюю поддержку Украине, переключились на Израиль. Украина ушла из числа первоочередных мировых проблем ещё и из-за неудач ВСУ на фронте.
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По словам официальных лиц США, поставка снарядом Израилю не изменит ситуацию на Украине, поскольку у ВСУ достаточно ранее поставленного вооружения.
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Анастасия Чинкова