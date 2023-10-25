США планируют построить 4 загоризонтные радиолокационные системы (ЗГРЛС)

Впервые минимум за последние 20 лет Соединённые Штаты планируют построить четыре загоризонтные радиолокационные системы (ЗГРЛС), чтобы обнаруживать российские и китайские ракеты большой дальности, при этом непонятно, как они планируют сбивать эти ракеты. Об этом пишет старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для портала Weapons and Strategy.