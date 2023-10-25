США планируют построить 4 загоризонтные радиолокационные системы (ЗГРЛС)

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Впервые минимум за последние 20 лет Соединённые Штаты планируют построить четыре загоризонтные радиолокационные системы (ЗГРЛС), чтобы обнаруживать российские и китайские ракеты большой дальности, при этом непонятно, как они планируют сбивать эти ракеты. Об этом пишет старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для портала Weapons and Strategy.
Четыре американских ЗГРЛС и две в северо-западной части Канады, как пишет Брайен, «призваны обеспечить возможность раннего обнаружения <...> российских и китайских крылатых ракет большой дальности, хотя у США пока нет четкого плана, как их сбивать».
К тому же на развёртывание каждой станции, отметил журналист, может уйти много лет. Но даже после этого США не перестанут сталкиваться с проблемами.
Об успешных испытаниях новой версии крылатой ракеты заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления в дискуссионном клубе «Валдай». В министерстве обороны РФ уточнили, что «Буревестник» является представителем нового поколения российских крылатых ракет, способным нести ядерную боеголовку. В военном ведомстве подчеркнули, что ракета является неуязвимой как для существующих, так и для перспективных систем ПВО.
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К тому же на развёртывание каждой станции, отметил журналист, может уйти много лет. Но даже после этого США не перестанут сталкиваться с проблемами.
«Помимо проблем с обнаружением, у США нет программы поражения крылатых ракет, когда они входят в воздушное пространство <...> существует множество потенциальных целей и почти нет систем, оптимизированных против небольших низколетящих угроз», — отметил Брайен.Ранее корреспондент телеканала CNN Джилл Догерти заявила, что новая версия российской межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» имеет практически неограниченную дальность полета. С ней не способна справиться ни одна из существующих систем противоракетной или противовоздушной обороны. Она уточнила, что ракета является низколетящей и малозаметной, что делает ее практически неуязвимой для средств обнаружения и уничтожения.
Об успешных испытаниях новой версии крылатой ракеты заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления в дискуссионном клубе «Валдай». В министерстве обороны РФ уточнили, что «Буревестник» является представителем нового поколения российских крылатых ракет, способным нести ядерную боеголовку. В военном ведомстве подчеркнули, что ракета является неуязвимой как для существующих, так и для перспективных систем ПВО.
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