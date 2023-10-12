США поддержали расследование о повреждении газопровода Balticconnector

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил поддержку Финляндии и Эстонии в связи с проводимым ими расследованием инцидента, связанного с повреждением газопровода в Балтийском море.
«Мы выражаем нашу солидарность с нашими союзниками по НАТО — Финляндией и Эстонией — и поддерживаем их усилия по проведению расследования, направленного на выявление причин повреждения подводной инфраструктуры в Балтийском море», - написал Блинкен у себя в социальных сетях.Следует отметить, что газопровод Balticconnector, соединяющий Эстонию и Финляндию, был приостановлен из-за возможной утечки газа после падения давления в подводной трубе в воскресенье вечером. Финские пограничники впоследствии обнаружили местоположение утечки газопровода.
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Артем Кузьмин