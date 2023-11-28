США поддержат «развитие» расследовательской журналистики в Южной Африке

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Агентство США по международному развитию (USAID) намерено потратить до $8 млн на создание нового пула специалистов по журналистским расследованиям в Южной Африке.
«Цель проекта расследовательской журналистики в Южно-Африканском регионе — расширение возможностей и развитие сотрудничества среди работающих в Южно-Африканском регионе специалистов по журналистским расследованиям, редакторов и их новостных отделов для создания расследовательских материалов о преступлениях и проявлениях коррупции на местном, региональном и глобальном уровнях», — приводит RT текст соответствующего документа.
Также отмечается, что проект способствует «большей прозрачности» государственно власти в Южной Африке.
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Мелисса Тимофеева