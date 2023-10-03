США подверглись нашествию пиратов

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В заливе Сан-Франциско в Калифорнии местные жители сталкиваются с «пиратами», которые атакуют яхты и плавучие дома, сообщает Fox News. В статье отмечается, что жители и местная муниципальная комиссия связывают «пиратов» с кризисом бездомных, который распространился и на водные пути Окленда.
Одна из местных жительниц, оставшаяся анонимной в ходе заседания Комиссии по охране и развитию залива Сан-Франциско, поделилась свидетельством о ночных криках о помощи в устье реки. Она обнаружила молодого человека на дрейфующем паруснике, который был атакован «пиратами».
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Артем Кузьмин