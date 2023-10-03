США подверглись нашествию пиратов

В заливе Сан-Франциско в Калифорнии местные жители сталкиваются с «пиратами», которые атакуют яхты и плавучие дома, сообщает Fox News. В статье отмечается, что жители и местная муниципальная комиссия связывают «пиратов» с кризисом бездомных, который распространился и на водные пути Окленда.