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Минобороны РФ сообщает, что у США есть живые образцы Эболы, которые незаконно вывезли из Африки.
НИИ инфекционных болезней сухопутных войск США обладают живыми образцами вируса Эбола, которые незаконно вывезли из Африки. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
В Минобороны РФ уже сообщали о несанкционированном отборе проб сотрудниками компании «Метабиота», которая является ключевым подрядчиком Пентагона, во время вспышки лихорадки Эбола в Западной Африке в 2014 году.
Расчет артиллерийской установки «Мста-Б» Центрального военного округа ВС РФ ликвидировал опорный пункт ВСУ в зоне проведения СВО на краснолиманском участке фронта.
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В Минобороны РФ уже сообщали о несанкционированном отборе проб сотрудниками компании «Метабиота», которая является ключевым подрядчиком Пентагона, во время вспышки лихорадки Эбола в Западной Африке в 2014 году.
«В результате незаконного вывоза проб живые образцы вируса Эбола оказались в Научно-исследовательском институте инфекционных болезней сухопутных войск США», - заявил Игорь Кириллов.Ранее Минобороны РФ сообщало, что артиллеристами ЦВО уничтожен опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении.
Расчет артиллерийской установки «Мста-Б» Центрального военного округа ВС РФ ликвидировал опорный пункт ВСУ в зоне проведения СВО на краснолиманском участке фронта.
«Военнослужащие расчета буксируемой гаубицы 2А65 «Мста-Б» Центрального военного округа (ЦВО) точным попаданием уничтожили опорный пункт противника на краснолиманском направлении)», - проинформировали в Минобороны РФ.Читайте также:
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Мария Фирсова