В США пообещали обеспечить участие России на саммите АТЭС

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Соединенные Штаты будут работать над тем, чтобы обеспечить участие делегации от Российской Федерации на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, который пройдет в ноябре.
Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на источники в Госдепартаменте Штатов.
«Мы, конечно, будем работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие всех экономик АТЭС, включая Россию», — сообщили в Госдепе.
Ранее журналист Лора Ингрэм заявила, что попытки президента США Джо Байдена объединить помощь Израилю и Украине для голосования в Конгрессе являются «циничной политической уловкой». Она считает, что это нужно для отсрочки поражения Украины, поэтому можно отправлять оружие сразу в Россию. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак