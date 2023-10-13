США попросили Израиль отложить начало наземной операции в Газе

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Согласно информации телеканала Fox News, власти США обратились к правительству Израиля с просьбой отложить начало наземной операции в секторе Газа до создания «безопасного коридора» для эвакуации гражданского населения. На данный момент неясно, была ли данная просьба удовлетворена со стороны Израиля.
Также из публикации следует, что уже состоялся первый чартерный рейс примерно с сотней американских граждан, которые были успешно эвакуированы из зоны конфликта. Детали эвакуации не уточняются.
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Артем Кузьмин