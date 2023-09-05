США посоветовали Украине сменить тактику боевых действий

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США продолжают разочаровываться в том, как ВСУ ведут контрнаступление. Об этом пишет издание Business Insider.
Также, США призывают Украину сосредоточить силы на юге, где идут основные боевые действия. В связи с недовольством западным чиновников ходом наступления, финансирование Украины может прекратится. Журналисты заявили, что западные лидеры должны принять решение относительно наступления ВСУ, так как его исход скажется на политическом ландшафте в глобальном плане.
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Анастасия Крестьянова