США поспособствует «защите» свободы выражения мнений на Украине

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Бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Госдепартамента США проспонсирует проект по «защите» свободы мнений, СМИ и интернета на Украине.
Отмечается, что на эти цели будет направлено $987 тыс., а сама программа будет длиться около двух лет.
Тем временем, в бюджет Украины привлекли около $400 млн бюджетной помощи. Отмечается, что средства были привлечены под гарантии Великобритании через трастовый фонд Всемирного банка. Как передают argumenti.ru, деньги намереваются направить на выплаты медицинским работникам и пенсионерам.
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«Цель проекта — укрепить способность украинского гражданского общества защищать свободу выражения мнений в военное время, обеспечить выполнение Украиной своих международных обязательств в том, что касается свободы выражения мнений и укрепление ею своего законодательства в области защиты свободы слова на перспективу своего послевоенного будущего», — приводит RT текст соответствующего документа.
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Мелисса Тимофеева