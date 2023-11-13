США требуют ускорить операцию Израиля, несмотря на жертвы

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Соединенные Штаты Америки обсуждают с Израилем ускорение военной операции в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
По информации СВР, затягивание боевых действий в анклаве может негативное повлиять на предвыборные позиции президента Штатов Джо Байдена.
«За «закрытыми дверями» с руководством Израиля американцы ведут совсем другие разговоры. Израильтян побуждают ускорить операцию, с тем чтобы не допустить ее затягивания, поскольку это негативно отразилось бы на предвыборных позициях Джо Байдена», — сказано в сообщении службы.
Ранее американист Константин Блохин объяснил, почему Трамп должен стать президентом США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак