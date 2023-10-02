США пожертвовали Украиной, чтобы избежать шатдауна

Пресс-служба Белого дома накануне запустила в социальной сети Х обратный отсчет до возможной приостановки работы федерального правительства США. Однако американский Сенат одобрил проект временного финансирования правительства, что отсрочило коллапс власти в ближайшие дни. Редакция «Радио 1» расскажет о причинах шатдауна, его последствиях и о том, стоит ли Украине ожидать финансовую помощь от США в дальнейшем.