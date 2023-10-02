США пожертвовали Украиной, чтобы избежать шатдауна

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Пресс-служба Белого дома накануне запустила в социальной сети Х обратный отсчет до возможной приостановки работы федерального правительства США. Однако американский Сенат одобрил проект временного финансирования правительства, что отсрочило коллапс власти в ближайшие дни. Редакция «Радио 1» расскажет о причинах шатдауна, его последствиях и о том, стоит ли Украине ожидать финансовую помощь от США в дальнейшем.
Шатдаун правительства США
Шатдаун представляет собой приостановку работы федерального правительства. Он наступает тогда, когда конгресс не успевает в отведенный срок согласовать бюджет страны на новый финансовый год.
За несколько часов до наступления шатдауна, действующий американский лидер утвердил проект продления финансирования правительства страны на 45 дней. Он назвал предотвращение кризиса хорошей новостью и выразил надежду на то, что республиканцы поддержат предоставление помощи Киеву в дальнейшем.
Причины шатдауна в США
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Одной из причин, по которой члены конгресса США не смогли достичь договоренностей по бюджету страны на будущий год, стала финансовая помощь Украине, с предоставлением которой не согласны некоторые представители правительства. Прежде представители Республиканской и Демократической партии договорились о сокращении финансовой поддержки Украины. Несмотря на соглашение, в проект бюджета было внесено выделение Киеву 6 млрд долларов. Это стало причиной возникновения очередных разногласий, связанных с распределением бюджета страны.
Во время нахождения у власти действующего президента США Джо Байдена, угроза шатдауна возникала неоднократно.
Последствия для Украины
Издание Newsweek оценило последствия приостановки деятельности правительства США для Украины. По мнению авторов статьи, это может стать для киевских властей катастрофой. Шатдаун затронет все сферы деятельности правительства США, а также не позволит властям поддерживать Украину и выделять ей средства на военные нужды.
По информации Politico, Пентагон не сможет заключать контракты с оборонной промышленностью и помощь Украине прекратится не только финансовая, но и военная.
Джо Байден подписал закон о временном финансировании правительства США
Фото: сайт Кремля
Американский президент Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней. Согласно документу, в этот период помощь Украине предоставляться не будет, сообщает пресс-служба Белого дома. Действовать закон о продлении финансирования правительства будет до 17 ноября.
Спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти заявил, что несмотря на то, что финансовая помощь в документе о продлении финансирования американского правительства не предусмотрена, она может быть направлена, если будет принят отдельный соответствующий закон.
Как часто объявляли шатдаун в США?
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Анастасия Крестьянова