США предложили включить в состав Совбеза ООН ещё шесть стран

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Администрация Байдена предложила включить в состав СБ ООН ещё шесть стран без права вето
Администрация американского президента Джо Байдена предложила в состав Совбеза ООН включить ещё шесть государств, которым не будет дано право вето. Об этом стало известно изданию The Washington Post.
При этом не уточняется, какие государства конкретно могут в будущем стать участниками международной организации. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд уже начала проводить консультации с другими членами Совбеза о включении новых государств.
Ранее сообщалось, что в Женеве начались переговоры по вопросу зерновой сделки.
При этом не уточняется, какие государства конкретно могут в будущем стать участниками международной организации. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд уже начала проводить консультации с другими членами Совбеза о включении новых государств.
В настоящее время какие либо сведения о месте проведения текущего раунда не называются. Отмечается, что в ходе переговоров будут обсуждены вопросы по реализации российских продовольственных товаров на мировые рынки.
Андрей Гаврилов