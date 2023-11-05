США предрекли начало гражданской войны

Отношения России и США находятся на нуле и даже ниже этого уровня, однако страны будут вынуждены их восстанавливать, поскольку именно они несут особую ответственность за стабильность в мире. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе интервью журналисту Павлу Зарубину.