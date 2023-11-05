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США предрекли начало гражданской войны

19fortyfive: США грозит гражданская война перед выборами президента
05 ноября 2023, 15:46
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

В США перед президентскими выборами обостряется политическая обстановка, что может привести к гражданской войне. Об этом сообщает издание 19fortyfive.
Отмечается, что в настоящий момент демократия, которой так дорожат американцы, находится в опасном положении. Это может вызвать массовые недовольства, которые способны перерасти в конфликт внутри страны.

Также в статье отмечается, что напряжение в США вызывают и разногласия между нынешним президентом Джо Байденом и экс-главой Дональдом Трампом. Разногласия между кандидатами это абсолютно обычное дело, но Трамп перешёл к открытым угрозам в сторону Байдена, когда их рейтинги сравнялись.


В итоге, автор статьи утверждает, что усугубляющийся конфликт между республиканской и демократической партией приведёт к гражданской войне, если не решить разногласия Трама и Байдена.

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#война
#выборы
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#джозеф байден
#дональд трамп
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Путин посетит Казахстан на следующей неделе
Путин посетит Казахстан и проведёт совещание с Совбезом РФ на следующей неделе
05 ноября 2023, 16:05

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Президент России Владимир Путин на следующей неделе с рабочим визитом посетит Казахстан. Об этом в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» сообщил журналист Павел Зарубин.
Отмечается, что Путин встретится с президентом республики Касым-Жомарт Токаевым, с которым обсудит региональные и мировые вопросы. 

Помимо поездки в Казахстан, российский президент проведёт несколько совещаний, среди которых встреча с членами правительства РФ и Совета безопасности РФ. 

Также сообщается, что Путин в ходе этих совещаний рассмотрит вопросы по борьбе с онкологическими заболеваниями в стране.

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#совещание
#казахстан
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Песков: Запад знает, что выделяемые Украине средства разворовываются
Песков: Запад знает о разворовывании выделяемых Украине средств
05 ноября 2023, 14:28

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Запад осознаёт масштабы коррупции на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Песков рассказал, что западные страны осознают, что какая-то часть средств, выделяемых Украине, просто разворовывается, и до ВСУ доходит далеко не то, о чём отчитываются на Западе. 

При этом пресс-секретарь российского президента отметил, что западные политики должны объяснить своим избирателям, почему это происходит, и по какой причине коррупция никак не устраняется. А самый главный вопрос, который в настоящее время волнует граждан этих стран – это то, почему финансирование продолжается. 

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#коррупция
#дмитрий песков
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Полковник Макгрегор: Слова главы Пентагона о ВС РФ говорят о проблемах США
05 ноября 2023, 13:11

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Глава Пентагона Ллойд Дж. Остин заявил, что российская армия ослаблена. Бывший советник главы американского военного ведомства полковник Дуглас Макгрегор считает, что эти слова свидетельствуют о проблемах в Вооруженных силах самих США.
В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он заявил, что Остин вряд ли мог ошибаться на этот счет еще сильнее. Американские ресурсы и возможности отнюдь не безграничны, и Вашингтону не следует транжирить их до бесконечности, считает Макгрегор. Как полагает эксперт, Соединенным Штатам надлежит прежде всего заботиться о собственном выживании и национальной мощи, так как положение в этой сфере далеко от безоблачного.

Во время своего выступления на слушаниях в Сенате США в конце октября глава Пентагона заявил, что поддержка Вашингтоном Украины и Израиля определит степень глобальной безопасности в будущем. Макгрегор же уверен, что мнение о безграничности ресурсов США является опасным заблуждением, так как в реальности дело обстоит наоборот.

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#израиль
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Песков заявил, что отношения между Россией и США находятся на нуле
Песков: отношения РФ и США находятся на нуле, но их придётся восстанавливать
05 ноября 2023, 13:05

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Отношения России и США находятся на нуле и даже ниже этого уровня, однако страны будут вынуждены их восстанавливать, поскольку именно они несут особую ответственность за стабильность в мире. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе интервью журналисту Павлу Зарубину.
По словам Пескова, перед Россией и США стоит крайне ответственная задача – осуществлять стабилизацию мировой и стратегической ситуации. Именно поэтому двум странам ни в коем случае нельзя вступать в конфликт, а, наоборот, необходимо поддерживать сотрудничество. 

Ранее Песков оценил возможность контактов между Владимиром Путиным и Джо Байденом. Читайте об этом в материале «Радио 1»

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#сша
#россия
#отношения
#сотрудничество
#дмитрий песков
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Песков рассказал о возможности контактов между президентами России и США
Песков: встречи президентов РФ и США возможны при обоюдном желании
05 ноября 2023, 12:56

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Главы России и США могут провести ряд встреч, но только при обоюдном желании и готовности выполнить определённые условия. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Он отметил, что ухудшение отношений между Россией и США произошло из-за антироссийской позиции второй стороны. Если зайдёт речь о возобновлении сотрудничества, президент США Джо Байден должен будет пересмотреть свои взгляды в отношении России. Только после этого будут установлены условия для проведения встречи. 

Также Песков напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности к любым контактам с представителями США. 

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#россия
#сша
#владимир путин
#джозеф байден
#встреча
#дмитрий песков
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Движение ХАМАС ответило на заявление о возможном ядерном ударе Израиля по Газе
05 ноября 2023, 12:40

Фото: iStock/CUTWORLD

Израильское правительство практикует терроризм против палестинского народа, о чём говорит заявление министра Израиля о возможном ядерном ударе по сектору Газа. Об этом заявил представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем.
Ранее израильский министр по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что одной из возможностей развития палестино-израильского конфликта является сброс атомной бомбы на сектора Газа. Однако власти страны осудили политика за такое высказывание, заявив, что все их действия ограничены международным правом. 

Касем выразил убеждённость в том, что подобные высказывания связаны с полной поддержкой со стороны США. 

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#ядерное оружие
#израиль
#сектор газа
#хамас
#палестина
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Экс-премьер Украины Азаров раскрыл, когда власти начнут учитывать интересы граждан
Азаров: интересы граждан Украины будут учитываться только после смены власти
05 ноября 2023, 12:22

Фото: iStock/Liukov

Украинские власти начнут учитывать интересы граждан только после полной смены нынешнего правительства. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
Ранее эск-советник Кучмы Олег Соскин заявлял, что спасение Украины гарантировано только при немедленной смене нынешнего правительства.

Азаров раскритиковал заявления о том, что нынешний киевский режим не кем заменить. По его словам, на Украине по-прежнему живёт большое количество людей, многие из которых хотели бы изменить сложившуюся ситуацию. Также он отметил, что в Москве в настоящее время «сидит полный состав правительства Украины».

Бывший премьер-министр заявил, что собрать новое правительство удастся в краткие сроки, как только будет дан запрос. 

Также он отметил, что необходимо создавать такое правительство, которое будет рассматривать интересы населения Украины. 

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#украина
#жители
#правительство
#владимир зеленский
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В Израиле заявили о возможности ядерного удара по сектору Газа
Министр Израиля Элияху: сброс атомной бомбы – одна из возможностей в конфликте
05 ноября 2023, 12:05

Фото: iStock/RomoloTavani

Одной из возможностей развития палестино-израильского конфликта является сброс атомной бомбы на сектор Газа. Об этом заявил министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху, чьи слова приводит издание Times of Israel.
При этом, власти страны осудили Элияху за сказанное, заявив, что страна вместе со своей армией (ЦАХАЛ) действуют исключительно в рамках международного права. 

Также политик заявил, что не считает нужной гуманитарную помощь для жителей сектора Газа. По его словам, Израиль не намерен помогать «нацистам», а «невовлечённых гражданских лиц» в Газе просто нет. 

После своего высказывания Элияху пытался заявить, что его просто неправильно поняли, поскольку любой здравомыслящий человек должен был воспринять эти слова как метафорические. 

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#израиль
#ядерное оружие
#война
#палестина
#сектор газа
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Движение «Исламский джихад» назвало условие освобождения заложников
Al Arabiya: «Исламский джихад» освободит заложников при временном перемирии
05 ноября 2023, 11:28

Фото: iStock/djroland

Палестинское движение «Исламский джихад» заявило, что освободит заложников только при достижении временного перемирия. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
Группировка заявила, что готова отпустить всех гражданских заложников, но только в том случае, если будет достигнуто временное перемирие, которое сейчас обсуждается.

Отмечается, что движение «Исламский джихад» готово сохранить сотрудничество с Палестинской национальной администрацией (ПНА), независимо от каких-либо будущих раскладов. 

Ранее сообщалось, что МЧС России доставит 60 тонн гуманитарного груза для жителей сектора Газа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1»

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#палестина
#израиль
#конфликт
#движение
#заложники
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