США предрекли начало гражданской войны

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В США перед президентскими выборами обостряется политическая обстановка, что может привести к гражданской войне. Об этом сообщает издание 19fortyfive.
Отмечается, что в настоящий момент демократия, которой так дорожат американцы, находится в опасном положении. Это может вызвать массовые недовольства, которые способны перерасти в конфликт внутри страны.
Также в статье отмечается, что напряжение в США вызывают и разногласия между нынешним президентом Джо Байденом и экс-главой Дональдом Трампом. Разногласия между кандидатами это абсолютно обычное дело, но Трамп перешёл к открытым угрозам в сторону Байдена, когда их рейтинги сравнялись.
В итоге, автор статьи утверждает, что усугубляющийся конфликт между республиканской и демократической партией приведёт к гражданской войне, если не решить разногласия Трама и Байдена.
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Также в статье отмечается, что напряжение в США вызывают и разногласия между нынешним президентом Джо Байденом и экс-главой Дональдом Трампом. Разногласия между кандидатами это абсолютно обычное дело, но Трамп перешёл к открытым угрозам в сторону Байдена, когда их рейтинги сравнялись.
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Анастасия Чинкова