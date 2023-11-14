США предупредили о последствиях перехвата оружия в Оманском заливе

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США столкнутся с последствиями, если продолжат перехватывать в Оманском заливе идущее в Йемен оружие и будут переправлять его Украине. Такое заявление сделал первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский, пишут РИА Новости.
По словам Полянского, ВСУ полностью провалилась в зоне спецоперации. Он считает, что провал украинского контрнаступления не оправдывает подобные шаги Вашингтона.
«Если они со стороны Вашингтона продолжатся, США ждут самые серьезные последствия», — предупредил Полянский.
Ранее сообщалось, что в Словакии официально заявили о прекращении отправки вооружения на Украину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак