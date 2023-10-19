США предупредили о возможном применении силы на Ближнем Востоке

Фото: istock / Oleksii Liskonih
США предупредили Иран о возможном применении силы при необходимости новом ближневосточном конфликте. Об этом сообщает агентство Bloomberg, сыслаясь на американского чиновника.
По словам собеседника агентства, Вашингтон сообщил Тегерану о серьезности своих намерений по неофициальным каналам через третьи страны. В исполнительный офисе президента США заявили, что корабли были направлены в Восточное Средиземноморье для предостережения союзников Ирана от вмешательства в конфликт Израиля и Палестины.
Маккензи до 2022 года был главой американских войск на Ближнем Востоке.
Ранее также сообщалось, что Военно-морские силы США направили корабли USS Mount Whitney и USS Carney в восточную часть Средиземного моря с целью «поддержки операций США» на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Иране заявили о мести мусульман за преступления Израиля. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
Читайте также:
Байден пережил публичное унижение на Ближнем Востоке
Медведев поддержал создание палестинского государства
Путин пригласил Байдена в Россию на блины и чаепитие
«Мы знаем, что Иран следит за численностью наших сил и его сдерживает наше дополнительное присутствие [в регионе - прим.ред.]», — заявил агентству генерал в отставке Фрэнк Маккензи.
Ранее также сообщалось, что Военно-морские силы США направили корабли USS Mount Whitney и USS Carney в восточную часть Средиземного моря с целью «поддержки операций США» на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Иране заявили о мести мусульман за преступления Израиля. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
Читайте также:
Байден пережил публичное унижение на Ближнем Востоке
Медведев поддержал создание палестинского государства
Алина Юрчак