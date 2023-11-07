США пригласили Россию на саммит АТЭС

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Представитель госдепартамента США по АТЭС Мэтт Мюррэй заявил, что Соединённые Штаты пригласили на саммит лидеров всех членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
«Соединенные Штаты пригласили всех членов АТЭС принять участие в лидерской встрече», — ответил Мюррэй на вопрос о том, есть ли в числе приглашённых Россия.
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