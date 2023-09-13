США признали свою беспомощность в украинском конфликте

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США не видят возможности завершения конфликта на Украине в настоящее время на условиях, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби.
«Очевидно, что этого не случится прямо сейчас», посетовал Кирби.
Он также отметил, что Соединенные Штаты устроит суверенитет Киева, вывод российских войск с территории Украины, а также возвращение новых регионов РФ под контроль киевских властей.
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