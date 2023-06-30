США продадут Чехии истребители F-35

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Госдеп США заявил, что одобрил передачу Чехии истребителей F-35
США отправят Чехии истребители-бомбардировщики F-35 и боеприпасы к ним на сумму, которая достигнет 5,62 миллиарда долларов. Об этом заявили в американском Госдепартаменте и профильном правительственном ведомстве, входящем в Пентагон.
Уточняется, что чешская сторона запросила у США, в общей сложности, 24 единицы авиации указанного типа. Американская сторона уверена, подобная сделка сможет укрепить альянс. В администрации президента США Джо Байдена уже оповестили Конгресс о том, что такое решение было принято.
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«Госдепартамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Чехии самолетов F-35, боеприпасов и связанного оборудования на примерную сумму до $5,62 млрд», — сообщили в ведомстве.
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Татьяна Лаврова