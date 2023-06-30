США проспонсируют распространение американских ценностей среди детей Казахстана

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На эти цели выделят до $100 тыс
США намерены выделить до $100 тыс. на программу, которая предполагает взаимодействие со способными подростками из регионов Казахстана для развития навыков «критического мышления» и «медиаграмотности», а также на распространение среди них знаний об «американских ценностях».
В то же время, отмечается, что США намерены принять решение в ближайшее время о поставках поставок Украине кассетных боеприпасов, которые могут войти в пакет военной помощи. Как передают argumenti.ru, вопрос о передаче данных боеприпасов рассматривает администрация главы Белого дома Джо Байдена.
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«Цель программы — содействовать социально-экономическому развитию Казахстана за счёт повышения уровня владения английским языком и развития навыков критического мышления у молодёжи, находящейся в экономически неблагополучной ситуации, из сельских и пригородных школ, предоставляющих среднее образование», — приводит RT текст соответствующего гранта.
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Мелисса Тимофеева