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США провоцируют ядерный конфликт на Украине

Newsweek: США взяли на Украине опасный курс, провоцирующий ядерную войну
15 сентября 2023, 19:11
Фото: iStock/RomoloTavani

Фото: iStock/RomoloTavani

Своими действиями на Украине Соединенные Штаты на Украине провоцируют ядерный конфликт, заявил профессор политологии бостонского Северо-Восточного университета Макс Абрамс в интервью для Newsweek.
«Новая мантра (Запада), кажется, звучит так: мы не можем сказать, что прилагаем достаточно усилий на Украине, пока не почувствуем ядерный взрыв прямо у себя над головой», - прокомментировал ситуацию Абрамс.

По мнению эксперта, США забыли об осторожности, снабжая Украину оружием, которое способствует эскалации конфликта. В том числе, кассетными боеприпасами, которые запрещены в большинстве цивилизованных стран. Последней каплей терпения, по мнению профессора, может стать отправка Киеву систем ATACMS.


Абрамс также осудил нападки на американского предпринимателя Илона Маска, который отказался давать разрешение на использование его спутниковой системы Starlink для ударов по Крыму. По мнению Запада, таким образом он препятствует победе Украины.

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#оружие
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#конфликт
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Депутат Андрей Гурулёв прокомментировал фото Суровикина из Алжира
15 сентября 2023, 18:22

Фото: РИА Новости / Алексей Дружинин

Сейчас Сергей Суровикин находится в Алжире в составе делегации Минобороны РФ. Фото генерала появились в аккаунте мечети Абд аль-Хамида Бен Бадиса в Оране, где сообщается о визите российской делегации высокого уровня.
Фотографии прокомментировал член комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулёв. Политик заявил, что сейчас рано делать какие-либо выводы о реализации Суровикина в Африке для пользы России. Слова военачальник передает телеграм-канал SHOT.

«Время покажет», — заявил Гурулёв. 
Ранее имя Сергея Суровикина пропало из списка главнокомандующих ВС РФ на сайте минобороны России. Позже генерал-полковник Виктор Заварзин заявил, что Суровикину нашли неплохую должность по СНГ.

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#минобороны рф
#фото
#госдума
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Министр обороны ФРГ разозлился на Кличко, выпрашивавшего ракеты для ВСУ
15 сентября 2023, 18:04

Фото: РИА Новости / Стрингер

Министр обороны ФРГ Борис Писториус раздражительно отреагировал на просьбу мэра Киева Виталия Кличко поставить ВСУ ракеты дальнего действа Taurus. Небольшая стычка произошла во время дискуссии в Мюнстере после вопроса о возможных поставках крылатых ракет.

«К чему это постоянное подчеркивание этого маленького аспекта, в котором у нас нет стопроцентного консенсуса?» – с возмущением спросил Писториус.
По словам Министра обороны, Германия передает Вооруженным силам Украины достаточно разного вооружения, среди которых танки, бронетранспортеры и зенитные самоходные установки. 

Ранее Писториус заявлял, что правительство Германии собирается принять решение о поставках ракет Taurus в зону боевых действий через одну или две недели.

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#вооружения
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Политолог Марков: «Байден заинтересован, чтобы между РФ и КНР были плохие отношения»
15 сентября 2023, 17:59

Фото: istockphoto.com/Pridannikov

Политолог Сергей Марков высказал мнение о том, что США крайне невыгоден мощный союз России и Китая, поскольку он может стать угрозой для Штатов.
«Байден заинтересован, чтобы между РФ и Китаем были плохие отношения, так как вся американская элита создаёт искусственные конфликты, дабы сотрудничество между странами не состоялось. Разумеется, у нас с КНР есть свои проблемы, но они решаемы», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Марков.

Он отметил, что Китай, при всём желании сотрудничать с Россией в разных направлениях, не готов в глобальном смысле идти на конфликт с Западом.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин не стала комментировать слухи об отставке министра обороны Ли Шанфу.

«Я не ознакомлена с соответствующей ситуацией», — приводят argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости слова Мао Нин.

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#сотрудничество
#рф
#сша
#политика
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Писториус сделал Украине намек о возможности разрешения конфликта
Писториус: Достижение мира на Украине требует готовности к компромиссам
15 сентября 2023, 17:37

Фото: iStock/Liukov

Глава министерства обороны Германии Борис Писториус аккуратно намекнул, как можно разрешить конфликт на Украине, во время выступления на конференции в Мюнстере.
Писториус выступил на конференции в честь завершению Тридцатилетней войны и напомнил о Вестфальском мирном соглашении, которое смогло положить конец горю и кровопролитию. 

«Что это означает для нас сегодня? Что достижение мира требует терпения, упорства, готовности к компромиссам и креативности. Но также необходима воля для поиска прагматических решений. Мир в XVII веке стал возможен лишь потому, что было достигнуто соглашение о том, что не по всем пунктам можно добиться соглашения», - рассказал Писториус.

Он также напомнил, что тогда сторонам конфликта пришлось пойти на территориальные уступки, чтобы достигнуть мира. 

По мнению Писториуса, так можно разрешить конфликт и сейчас, однако, министр подчеркнул, что переговоры смогут начаться только тогда, когда этого захочет Украина.

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#министр
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#германия
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СМИ: Польша выступила с угрозами в адрес Евросоюза из-за спора с Украиной
WSJ: Польша пригрозила нарушить правила ЕС и запретить импорт зерна с Украины
15 сентября 2023, 17:17

Фото: iStock/rarrarorro

Польша пригрозила в одностороннем порядке нарушить правила ЕС и запретить импорт зерна с Украины, если Брюссель не сделает это сам. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По информации издания, власти Евросоюза должны решить, есть ли необходимость в продлении запрета на продажу украинской пшеницы в соседних странах блока, для предотвращения резкого падения цен. 

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что направил Европейской комиссии ультиматум по вопросу продления запрета ввоза украинского зерна. Моравецкий подчеркнул, что Польша хочет дойти до создания условий, которые будут благоприятны для нее и для Украины. Премьер-министр пояснил, что на первом месте стоит забота о польских фермерах.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев намерен обратиться во Всемирную торговую организацию из-за заявлений Польши о запрете ввоза зерна с Украины. 

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#польша
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#ек
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МИД России будет добиваться реакции на угрозы Киева в адрес журналистов
15 сентября 2023, 16:59

Фото: iStock/iDymax

В МИД РФ заявили, что будут добиваться адекватной реакции профильных многосторонних структур.
Представители министерства также заявили, что возмущены очередным проявлением террористической сущности киевского режима.

Ранее американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло заявила, что все российские пропагандисты будут выслежены. Час расплаты журналистам из России трансгендер предрек уже на следующей неделе. Позже стало известно, что эти угрозы были адресованы военкору Александру Коцу, официальному представителю МИД Марии Захаровой и «руководителю по правам человека» России.

Вчера глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту угроз российским представителям со стороны Украины.

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#киев
#всу
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Немецкие СМИ считают, что Запад не смог добиться изоляции России
Welt: Запад не изолировал Россию, около ста стран в разной степени ей близки
15 сентября 2023, 16:52

Фото: iStock/macky_ch

Запад не смог добиться изоляции России, «вселенная союзников Путина многообразна». Об этом пишет немецкое издание Welt.
По информации издания, большинство полагает, что встреча главы российского государства Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына говорят о том, что у РФ из-за изоляции совсем нет союзников на внешнеполитической арене, однако такое мнение ошибочно.

«Северная Корея — лишь маленький кусочек в большой мозаике альянсов Москвы», — говорится в материале газеты.

Издание также обратило внимание на число стран, которые проголосовали против РФ в рамках резолюций ООН. Сообщается, что остальные сто государств имеют разную степень близости к российскому государству.

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#рф
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Генерал Суровикин был замечен в Алжире
Генерал Суровикин появился в Алжире в составе делегации Минобороны
15 сентября 2023, 16:48

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

Бывший командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин был замечен в Африке 15 сентрября. Фотографию, где присутствует Суровикин, опубликовали в Facebook* на странице алжирской мечети Абд аль-Хамида Бен Бадиса.
Сообщается, что Экс-главком ВКС прибыл в Алжир в составе делегации Министерства обороны России. Об этом сообщает издание Lenta.ru.

 «Высокопоставленная российская делегация посетила Великую мечеть, гостей принял имам», — указано в публикации.
Официальных комментариев от Минобороны по этому поводу не поступало. 

Напомним, что ранее Суровикин потерял должность командующего ВКС после попытки мятежа Евгения Пригожина. Позже страница Сергея Суровикина была удалена с официального сайта Министерства обороны Российской Федерации.

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*принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
#вкс
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Бербок назвала Си Цзиньпина диктатором
15 сентября 2023, 15:53

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, в интервью Fox News.
«Украина должна победить в этой войне», - заявила Бербок, отвечая на вопрос журналиста о том, как должен завершиться украинский конфликт.

При этом, глава немецкого ведомства отметила, что если победа останется на стороне России, то это станет «знаком таким диктаторам этого мира, как Си (Цзиньпин)».

11 сентября Бербок посетила Киев с официальным визитом. Уточняется, что визит главы МИД ФРГ заранее анонсирован не был. По прибытии она подчеркнула, что Украина может рассчитывать на дальнейшую помощь Германии в конфликте с Россией.

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