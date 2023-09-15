США провоцируют ядерный конфликт на Украине

Фото: iStock/RomoloTavani
Своими действиями на Украине Соединенные Штаты на Украине провоцируют ядерный конфликт, заявил профессор политологии бостонского Северо-Восточного университета Макс Абрамс в интервью для Newsweek.
«Новая мантра (Запада), кажется, звучит так: мы не можем сказать, что прилагаем достаточно усилий на Украине, пока не почувствуем ядерный взрыв прямо у себя над головой», - прокомментировал ситуацию Абрамс.
По мнению эксперта, США забыли об осторожности, снабжая Украину оружием, которое способствует эскалации конфликта. В том числе, кассетными боеприпасами, которые запрещены в большинстве цивилизованных стран. Последней каплей терпения, по мнению профессора, может стать отправка Киеву систем ATACMS.
Читайте также:
Министр обороны ФРГ разозлился на Кличко, выпрашивавшего ракеты для ВСУ
Писториус сделал Украине намек о возможности разрешения конфликта
Welt: Запад не изолировал Россию, около ста стран в разной степени ей близки
Евгения Парфентьева