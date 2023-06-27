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Мария Заболоцкая заявила, что спецслужбы США пытаются вербовать российских дипломатов
Американские спецслужбы предпринимают попытки вербовки российских дипломатов, которые работают в постоянном представительстве РФ при ООН. Об этом в рамках заседания комитета по сношениям со страной пребывания заявила зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая, пишет РИА Новости.
Она выразила уверенность в том, что американские власти применяют различные меры и ограничения, которые касаются постпредства РФ при ООН, а также его работников. Заболоцкая уточнила, что все эти ограничения направлены на то, чтобы как можно сильнее снизить эффективность взаимодействия России со Всемирной организацией.
По ее словам, спецслужбы США пользуются «все более навязчивыми вербовочными подходами». Так, например, представители американских спецслужб подходят к работникам постпредства, когда те находятся на улице и в аэропорту.
Дипломат также рассказала, что в настоящий момент в соцсетях, поисковых системах, видеохостингах присутствует контекстная реклама, которая призывает к сотрудничеству с ФБР.
Ранее «Радио 1» сообщало, что неудачный мятеж не создаст сложности в отношениях РФ с друзьями.
Она выразила уверенность в том, что американские власти применяют различные меры и ограничения, которые касаются постпредства РФ при ООН, а также его работников. Заболоцкая уточнила, что все эти ограничения направлены на то, чтобы как можно сильнее снизить эффективность взаимодействия России со Всемирной организацией.
Дипломат также рассказала, что в настоящий момент в соцсетях, поисковых системах, видеохостингах присутствует контекстная реклама, которая призывает к сотрудничеству с ФБР.
Ранее «Радио 1» сообщало, что неудачный мятеж не создаст сложности в отношениях РФ с друзьями.
Татьяна Лаврова