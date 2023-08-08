США располагает ещё $6 млрд на помощь Украине

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Администрация США располагает ещё $6 млрд на оказание военной помощи Киеву, поэтому обращаться к конгрессу за дополнительными деньгами в настоящее время рано, об этом сообщили в Пентагоне.
Американский телеканал CNN сообщал, что вскоре первая партия танков Abrams направляется на Украину. Кроме того, в транш войдут запчасти, боеприпасы и необходимое для ремонта оборудование.
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Анастасия Крестьянова