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Соединенные Штаты Америки намеревались сломить Россию с помощью украинского конфликта, однако, потерпели поражение, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в X.
«Первоначальной целью этой прокси-войны было обескровить Россию. Абсурдное решение, произошло обратное. Ресурсы Америки истощаются. Путин знает об этом», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.
По его информации, теперь Вашингтону необходим как минимум триллион долларов, чтобы перекрыть возросший внешний долг страны.
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