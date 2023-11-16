США расширили санкционный список против РФ

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Министерство финансов США ввело санкции против 20 предприятий России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В санкционном списке отказались ВНИИР Трансстрой, ВНИИР Промэлектро, а также ВНИИР Гидроэлектроавтоматика, а также судоходная компания Прогресс, зарегистрированная в Либерии.
Также од ограничения попал македонский Bet City International DOO Skopje, бенефициаром которого является владелец российского букмекера «Бетсити». Кроме того, в санкционный перечень попали 10 физических лиц из РФ.
Ранее издание Bloomberg сообщало, что 12-й пакет санкций Евросоюза, который включает в себя запрет на российские алмазы, вступит в силу 1 января 2024 года. Новый пакет антироссийских санкций затронет и другие сферы, подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Также од ограничения попал македонский Bet City International DOO Skopje, бенефициаром которого является владелец российского букмекера «Бетсити». Кроме того, в санкционный перечень попали 10 физических лиц из РФ.
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Алина Юрчак