США разрешили вывезти из страны российских дипломатов

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Госдеп: Вашингтон одобрил вывоз российских дипломатов из США и ждет того же шага от Москвы
Вашингтон дал согласие на вывоз из страны российских дипломатов чартерным рейсом. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, пишет издание РИА Новости.
Власти США отметили, что ждут аналогичного решения от Москвы. Миллер пояснил, что США руководствуются принципами взаимности во взаимоотношениях с Россией. В частности, это касается транспортных миссий для представителей стран и грузов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в МИД РФ сообщили о самолете, который вылетел в США за дипломатами.
Власти США отметили, что ждут аналогичного решения от Москвы. Миллер пояснил, что США руководствуются принципами взаимности во взаимоотношениях с Россией. В частности, это касается транспортных миссий для представителей стран и грузов.
Анастасия Крестьянова