США решили не приглашать Путина на саммит АТЭС

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США не будет приглашать на саммит АТЭС в Сан-Франциско ряд лидеров, включая президента России Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Марата Бердыева.
«США сообщили нам по двусторонним каналам, что в этом году они не собираются приглашать ряд лидеров в силу того, что в отношении них действуют санкционные ограничения», — цитирует агентство слова собеседника.
Бердыев добавил, что Москва продолжает работать с Вашингтоном, пытаясь добиться от них выполнения обязательств как от принимающей стороны мероприятия.
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