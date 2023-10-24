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США снабдят Молдавию приборами для обнаружения радиосигналов

24 октября 2023, 14:10
Фото: istockphoto.com/Ruma Aktar

Фото: istockphoto.com/Ruma Aktar

США планируют поставить в Молдавию пять портативных анализаторов спектра радиочастот.
Отмечается, что к октябрю 2024 года планируется поставка стране оборудования для анализа спектра радиочастот и литий-ионные батареи.

«Обнаружение, анализ и локализация радиочастотных сигналов в диапазоне от 8 кГц до 8 ГГц с возможностью расширения до 20 ГГц с помощью портативной направленной антенны и от 18 ГГц до 33 ГГц с помощью портативной направленной антенны с встроенным понижающим конвертером», — приводит RT текст соответствующего документа.


Кроме того, американская сторона готова помочь в обучении операторов пользоваться оборудованием.

Ранее сообщалось, что в США обсуждают неготовность Израиля к наземной операции в секторе Газа. Как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, в Белом доме обеспокоены тем фактом, что у Израиля нет достижимых военных целей в секторе Газа, о чём также пишет издание New York Times.

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#сша
#молдавия
#политика
#техника
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Newsweek: Венгрия и Словакия нанесли Зеленскому двойной удар
28 октября 2023, 01:46

Президент Украины Владимир Зеленский получил двойной удар от своих европейских союзников, после того, как главы правительств Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо отказались поставлять оружие для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило 27 октября американское издание Newsweek.
По данным журнала, сейчас украинский лидер столкнулся с серьезной проблемой в Центральной Европе, поскольку некоторые лидеры этого региона высказываются против военной помощи Киеву со стороны Евросоюза и НАТО.

«Избрание Фицо повысило вероятность того, что республика присоединится к Венгрии и ее премьеру Виктору Орбану, что помешает Евросоюзу соблюдать текущие ограничительные меры против Москвы», — отмечают журналисты Newsweek.

Они также напомнили, что Словакия до настоящего момента предоставила Киеву немалый объем военной помощи, направив ему значительное количество снарядов, бронетехники, артиллерийских орудий, а также самолетов.

Ранее издание Politico со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщило о том, что на саммите Евросоюза в Брюсселе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава Словакии Роберт Фицо выступили против выделения Украине 50 миллиардов долларов.

По словам Фицо, Словакия поддерживает гуманитарную и гражданскую помощь Украине, что является официальной политикой правительства государства. Однако никаких поставок оружия Киеву не будет.

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#владимир зеленский
#венгрия
#словакия
#всу
#украина
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Киев начал принудительную эвакуацию детей из Харьковской области
28 октября 2023, 00:55

Фото: iStock/Ruma_Aktar

В Харьковской области объявили начало принудительной эвакуации 275 детей из Купянского района. Об этом сообщил глава подконтрольной Киеву областной военной администрации Олег Синегубов.
«В ходе совета обороны Харьковской области было принято решение объявить принудительную эвакуацию семей с детьми из Купянской, Кондрашевской и Куриловской общин Купянского района», — написал он в личном Telegram-канале. 

Ранее генерал-лейтенант бундесвера в отставке Роланд Катер в эфире немецкого телеканала Welt отметил, что Вооруженные силы РФ продвигаются под Купянском целенаправленно, метр за метром, и назвал ситуацию для Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении «страшной». Генерал также напомнил, что со дня надень начнется ухудшение погоды, что только ухудшит и без того незавидное положение украинской армии.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.


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#харьков
#эвакуация
#дети
#украина
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Посол Израиля во Франции заявил, что ЦАХАЛ ещё не начал наземную операцию в Газе
28 октября 2023, 00:27

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Расширение действий наземных сил Израиля в секторе Газа не означает никакого масштабного вторжения, сейчас армия только готовится к наземной операции. Об этом в интервью Europe 1 рассказал посол Израиля в Париже Рафаэль Морав.
По его словам, происходящие сейчас масштабные удары Израиля по сектору Газа — это как раз «часть подготовки». Сама наземная операция состоится, но она будет ограниченной.

«Центр управления и связи ХАМАС находится под крупнейшей больницей в секторе Газа. Операция должна проводиться на месте, хирургическим путем, чтобы избежать жертв среди гражданского населения», — объяснил посол.

Напомним, что всего за несколько часов до начала волны воздушных ударов по сектору Газа и анонса расширения действий наземных сил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), представители израильских военных официально сообщили, что штаб палестинской группировки ХАМАС расположен под крупнейшей в анклаве больницей — госпиталем «Аль-Шифа».

При этом члены ХАМАС готовы к масштабной сухопутной операции Израиля и имеют достаточно запасов, чтобы месяцами находиться в тоннелях под сектором Газа. Об этом в интервью британской Financial Times (FT), взятом ещё до того, как армия Израиля объявила о расширении сухопутной операции, заявил глава Национального бюро ХАМАС по связям с зарубежными странами Али Барака.

Ранее корреспондент CNN рассказал, что на границе Израиля и сектора Газа идут танковые обстрелы. Он также заявил о множественных повреждениях сообщается в секторе Газа и городе Газа. В тоже время в самом анклаве заявили о серии мощных взрывов. Отмечается, что нынешняя атака на анклав может быть самой сильной с начала эскалации палестино-израильского конфликта.

В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что расширяет масштаб наземных маневров в секторе Газа. ЦАХАЛ хочет разрушить инфраструктуру Газы несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения. Некоторые СМИ уже сообщают о начале наземной операции, анонсированной Израилем. 

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Израиль назвал ООН нелегитимной после принятия резолюции по Газе
27 октября 2023, 23:45

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

ООН лишилась легитимности после принятия ближневосточной резолюции на заседании Генассамблеи, заявил постпред Израиля при организации Гилад Эрдан.
«Сегодня день, который войдет в историю как пример бесчестия. Все мы наблюдали сегодня, что у ООН не осталось ни грамма легитимности или значимости. <...> Голосование показывает, что большинство международного сообщества предпочитает поддерживать защиту нацистских террористов вместо Израиля», — заявил израильский дипломат.

Гилад Эрдан призвал все страны, проголосовавшие против войны, немедленно выйти из состава Организации Объединённых Наций. Он также отметил, что «единственный способ уничтожить ХАМАС – это выкурить их из своих туннелей и подземного города ужаса».

Напомним, что вечером 27 октября Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, сообщает РБК. В поддержку документа высказались 120 государств, включая Российскую Федерацию, Китай, Францию, Египет и другие страны.

Против резолюции «О защите гражданского населения и соблюдении правовых и гуманитарных обязательств» голосовали 14 стран, среди которых Израиль, США, Австрия, Хорватия, Чехия, Венгрия, Парагвай и Гватемала. Воздержались 45 государств, включая Великобританию, Канаду, Германию, Данию, Болгарию, Индию, Италию, Румынию, Украину и Сербию.

Ранее Гилад Эрдан призвал генсека организации покинуть свой пост. Такому заявлению предшествовали слова Антониу Гутерриша о том, что палестинцы на протяжении 56 лет живут в условиях «удушающей оккупации». Высказывание генсека вызвало неоднозначную реакцию со стороны израильских властей, которые заявили, что оправдывающий массовое убийство женщин и детей, не должен занимать пост госсекретаря ООН. Израиль также заявил о намерении прекратить выдачу виз представителям ООН.

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Генассамблея ООН призвала Израиль и Палестину к немедленному перемирию
27 октября 2023, 23:19

Фото: iStock/diegograndi

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, сообщает РБК. В поддержку документа высказались 120 государств, включая Российскую Федерацию, Китай, Францию, Египет и другие страны.
Против резолюции «О защите гражданского населения и соблюдении правовых и гуманитарных обязательств» голосовали 14 стран, среди которых Израиль, США, Австрия, Хорватия, Чехия, Венгрия, Парагвай и Гватемала. Воздержались 45 государств, включая Великобританию, Канаду, Германию, Данию, Болгарию, Индию, Италию, Румынию, Украину и Сербию.

Ранее корреспондент CNN рассказал, что на границе Израиля и сектора Газа идут танковые обстрелы. Он также заявил о множественных повреждениях сообщается в секторе Газа и городе Газа. В тоже время в самом анклаве заявили о серии мощных взрывов. Отмечается, что нынешняя атака на анклав может быть самой сильной с начала эскалации палестино-израильского конфликта.

В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что расширяет масштаб наземных маневров в секторе Газа. ЦАХАЛ хочет разрушить инфраструктуру Газы несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения. Некоторые СМИ уже сообщают о начале наземной операции, анонсированной Израилем.

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#оон
#израиль
#палестина
#война
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В Пентагоне заявили о модернизации главной термоядерной бомбы B61
27 октября 2023, 22:39

Фото: iStock/RomoloTavani

Соединенные Штаты Америки приступили к модернизации своей главной термоядерной бомбы B61, об этом сообщили в Пентагоне.
«США намерены модернизировать свободнопадающую ядерную бомбу В61 в вариант В61-13 при наличии одобрения конгресса и выделения им соответствующих средств», - прокомментировали ситуацию в Пентагоне.

Представители оборонного ведомства также подчеркнули, что это решение не является прямой реакцией на те или иные мировые события, но «отражает оценку меняющейся ситуации с безопасностью в мире». 

Напомним, США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где ранее проходили испытания ядерного оружия. Испытания произошли в тот же день, когда Россия приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ.

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#сша
#испытания
#бомба
#ядерное оружие
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ХАМАС назвало условие для освобождения иностранных заложников
ХАМАС пообещало освободить иностранных заложников при 5-дневном прекращении огня
27 октября 2023, 22:14

Фото: iStock/graphixchon

Движение ХАМАС пообещало освободить иностранных заложников при 5-дневном прекращении огня, об этом заявил член руководства движения Али Барака, его слова приводит Financial Times.
«Барака заявил, что ХАМАС освободит иностранных заложников в обмен на пятидневное прекращение огня», - прокомментировали ситуацию в издании.

По поводу израильских заложников Барака заявил, что для их освобождения будут выдвинуты особые условия. При этом, представитель ХАМАС заявил, что не отпустит ни одного солдата ЦАХАЛ. Их планируют использовать для обмена на палестинских пленных.

В то же время в Соединенных Штатах настаивают, что переговоры по освобождению заложников ХАМАС продолжаются. Источники CNN утверждают, что активизировавшиеся обстрелы сектора Газа, конечно, осложнили ситуацию, однако, не прервали полностью процесс переговоров.

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#хамас
#израиль
#палестина
#война
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В посольстве РФ высказывания МО Британии о контактах с ХАМАС назвали «хамскими»
27 октября 2023, 21:22

Фото: iStock/ffikretow

Посольство РФ в Лондоне считает слова британского министра обороны о визите делегации ХАМАС в Москву хамскими и провокационными.
Глава министерства обороны Великобритании Грант Шэппс назвал визит движения ХАМАС в Москву «встречей тирании с терроризмом».

«Данные комментарии носят откровенно хамский и провокационный характер. Наши контакты в Москве были подчинены, прежде всего, реализации первоочередной гуманитарной задачи освобождения иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа. Среди которых, как известно, есть и британские подданные», - прокомментировали ситуацию в посольстве РФ в Лондоне. 

Ранее британское издание Daily Telegraph заявило, что афишированная с большим размахом наземная операция Израиля в секторе Газа становится все менее вероятной. Несмотря на некоторые резервы и помощь западных союзников Иерусалим не обладает достаточным количеством ресурсов для того, чтобы вытеснить из Газы ХАМАС, заявили в DT. 

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CNN: В США настаивают - переговоры по освобождению заложников ХАМАС продолжаются
#посольство
#великобритания
#хамас
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CNN: В США настаивают - переговоры по освобождению заложников ХАМАС продолжаются
27 октября 2023, 21:14

Фото: iStock/cyano66

В Соединенных Штатах настаивают, что переговоры по освобождению заложников ХАМАС продолжаются, об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.
«В то время как израильские удары по сектору Газа усиливаются, представители правительства США настаивают на продолжении переговоров по освобождению заложников», - прокомментировали ситуацию на телеканале. 

Источники СМИ утверждают, что активизировавшиеся обстрелы сектора Газа, конечно, осложнили ситуацию, однако, не прервали полностью процесс переговоров. 

Напомним, ранее стало известно, что в секторе Газа прогремело несколько мощных взрывов. Отмечается, что нынешняя атака на анклав может быть самой сильной с начала эскалации палестино-израильского конфликта. Западные СМИ также сообщают, что в настоящий момент там не работают интернет, ТВ и отключено электричество. 

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#сша
#атака
#сектор газа
#палестина
#израиль
#чиновники
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