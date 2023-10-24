США снабдят Молдавию приборами для обнаружения радиосигналов

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США планируют поставить в Молдавию пять портативных анализаторов спектра радиочастот.
Отмечается, что к октябрю 2024 года планируется поставка стране оборудования для анализа спектра радиочастот и литий-ионные батареи.
Кроме того, американская сторона готова помочь в обучении операторов пользоваться оборудованием.
Ранее сообщалось, что в США обсуждают неготовность Израиля к наземной операции в секторе Газа. Как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, в Белом доме обеспокоены тем фактом, что у Израиля нет достижимых военных целей в секторе Газа, о чём также пишет издание New York Times.
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«Обнаружение, анализ и локализация радиочастотных сигналов в диапазоне от 8 кГц до 8 ГГц с возможностью расширения до 20 ГГц с помощью портативной направленной антенны и от 18 ГГц до 33 ГГц с помощью портативной направленной антенны с встроенным понижающим конвертером», — приводит RT текст соответствующего документа.
Ранее сообщалось, что в США обсуждают неготовность Израиля к наземной операции в секторе Газа. Как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, в Белом доме обеспокоены тем фактом, что у Израиля нет достижимых военных целей в секторе Газа, о чём также пишет издание New York Times.
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Мелисса Тимофеева