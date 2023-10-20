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Политика США, направленная против России, нанесла удары по Европы, в первую очередь пострадала Германия. Об этом пишет South China Morning Post.
«Идя на поводу у Вашингтона и НАТО, нынешнее руководство ФРГ подтачивает экономику своей страны», — говорится в статье.
В качестве примера приводится отказ берлина расследовать теракт на «Северных потоках». Таким образом, Германия жертвует своими интересами ради интересов США.
Таким образом, в статье утверждается, что политика США принесет Западную Европу в жертву Украине. Регион понесет экономические и политические потери.
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Элина Позднякова