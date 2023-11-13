США свернули часть военных биологических исследований из-за заявлений России

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Соединенные Штаты Америки свернули часть своих военных биологических исследований после заявлений министерства обороны РФ, об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов в эфире телеканала «Россия 24».
«Чаще всего они отмалчиваются. Иногда им дают указание не реагировать вообще. Часть работ они свернули, и мы считаем, что это наше достижение», - прокомментировал ситуацию Кириллов.
По его словам, российскому оборонному ведомству удалось достучаться до многих стран и объяснить им, чем на самом деле специалисты Пентагона занимаются на территории их государств.
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