США уличили в тайном размещении ядерных бомб в Европе

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ICAN заявил, что США тайно разместили около 150 ядерных бомб в пяти европейских странах
Координатор по политике и исследованиям Международной кампании по уничтожению ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре заявила о секретном размещении Соединенными Штатами приблизительно 150 ядерных бомб на военно-воздушных базах пяти европейских государств, передает РИА Новости.
Согласно её словам, американские ядерные боеголовки расположены на авиабазах в Германии, Бельгии, Нидерландах, Турции и Италии. Сандерс-Закре выразила опасение, что такие меры со стороны Вашингтона могут служить катализатором, повышающим риск возникновения ядерного конфликта.
Ранее экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил о возможности Японии в течение «трех,. пяти или семи лет» создать собственное ядерное оружие массового уничтожения в ответ на увеличение влияния Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Согласно её словам, американские ядерные боеголовки расположены на авиабазах в Германии, Бельгии, Нидерландах, Турции и Италии. Сандерс-Закре выразила опасение, что такие меры со стороны Вашингтона могут служить катализатором, повышающим риск возникновения ядерного конфликта.
Ранее экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил о возможности Японии в течение «трех,. пяти или семи лет» создать собственное ядерное оружие массового уничтожения в ответ на увеличение влияния Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Артем Кузьмин