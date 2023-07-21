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США усилят военное присутствие в Ормузском проливе

В Пентагоне сообщили о планах США разместить два десантных корабля в Ормузском проливе
21 июля 2023, 05:22

Фото: iStock/Phototreat

США усиливают военную группировку в Ормузском проливе двумя десантными кораблями с целью защиты международного судоходства от угрозы, которая якобы исходит от Ирана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на центральное командование Пентагона.

Десантный корабль-док USS Carter Hall и универсальный десантный корабль USS Bataan должны выполнять задачи в указанном регионе совместно с эсминцем USS Thomas Hudner и истребителями F-35 и F-16. Об их отправке было объявлено накануне.

В Пентагоне отметили, что такое решение является ответом на недавние попытки Ирана создать угрозу для свободного потока торговли.

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#Пентагон
#США
#Иран
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Министр культуры Украины Ткаченко ушел в отставку
Министр культуры Украины ушел в отставку после предложения Зеленского
21 июля 2023, 05:31

Фото: iStock/DmyTo

Министр культуры Украины Александр Ткаченко подал заявление об отставке. Об этом он в четверг, 20 июля, сообщил в своем Телеграм-канале.
По словам Ткаченко, он решил покинуть пост на фоне «волны недоразумений относительно важности культуры во время конфликта». Министр подчеркнул, что заявления президента по этому вопросу его удивили.

«И частные, и бюджетные средства во время войны на культуру не менее важны, чем на дроны, потому что культура — это щит нашей идентичности и наших границ», — написал Ткаченко.

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#Минкульт
#Ткаченко
#отставка
#министр
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Шеф ЦРУ Бернс: В США заранее знали о мятеже Пригожина
Шеф ЦРУ Бернс: В США заранее знали о попытке мятежа главы ЧВК «Вагнер» Пригожина
21 июля 2023, 03:33

Фото: iStock/Vacclav

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что в США заранее знали о мятеже главы группы «Вагнер» Евгения Пригожин, произошедшем почти месяц назад. Об этом пишет РИА Новости.
«Президент США Джо Байден сформулировал это лаконично, когда сказал, что мы знали заранее. Я не буду вдаваться в дополнительные детали», — цитирует агентство слова Бернса в ходе выступления на Аспеновском форуме по безопасности.

Ранее аналогичный вопрос задавали Байдену, однако он ответил на него в свойственной американскому президенту сбивчивой манере, которая не позволила понять, знал ли он заранее об указанных событиях или они стали для него сюрпризом.

Бернс выразил мнение, что мятеж Пригожина стал "самым захватывающим" эпизодом в российской истории за последние три десятилетия.

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#США
#Пригожин
#мятеж
#ЦРУ
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В Польше депутаты устроили матерную перепалку из-за Украины
Польские депутаты Ковальский и Климчак устроили перепалку из-за импорта украинского зерна
21 июля 2023, 03:13

Фото: iStock/Velishchuk

В ходе обсуждения зерна с Украины в эфире телеканала Polsat произошла матерная перепалка между польскими депутатами Дариушем Климчаком и Янушем Ковальским. Ведущая была вынуждена встать между ними, чтобы разрядить обстановку.
Ковальский является представителем объединения «Суверенная Польша», союзника правящей партии Польши «Право и справедливость». Он обвинил депутата оппозиционной «Польской народной партии» Климчака в желании либерализовать торговлю с Украиной.

Когда Климчак отверг обвинения, Ковальский напомнил, как в 2014 году правящая коалиция, куда входила «Польская народная партия», отменила таможенные пошлины для Украины, тем самым проигнорировав польские интересы.

Ковальский также ответил на вопрос телеведущей, как следует поступить с украинским продовольствием. Депутат призвал не открывать для него польский рынок, однако Климчак заявил, что правящая партия уже дала на это свое согласие.

«Я бы хотел, чтобы вы хоть раз были верны Польше», — парировал представитель «Суверенной Польши», на что Климчак выразился нецензурно и призвал оппонента не врать. Он обвинил Ковальского в увлечении «трансвеститами из Нидерландов» вместо сельского хозяйства Польши.

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#Польша
#Украина. зерно
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American Conservative: Украина может говорить о победе, пока она остается на карте
21 июля 2023, 02:35

Фото: iStock/Liukov

Обозреватель Брэдли Девлин заявил, что Украина может говорить о своей победе до тех пор, пока страна остается на карте «хоть в каком-то виде».
Так американский колумнист прокомментировал слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что российская сторона якобы пыталась уничтожить Украину, но не смогла достичь своей цели.

«Трактова Шмыгаля позволяет Украине провозглашать победу до тех пор, пока она остается на карте, даже если урегулирование конфликта с РФ будет включать потерю значительной части украинской территории и отказ от любых амбиций по вступлению в НАТО или ЕС», — написал Девлин в своем материале для American Conservative.

Он добавил, что при этом пятая часть бывшей украинской территории в настоящее время контролируется Россией, а провал контрнаступления ВСУ был очевиден еще месяц назад.

«Единственное основание, на котором Шмыгаль может утверждать, что Украина выигрывает войну, — это вопиющее искажение целей РФ, которые, по его словам, заключаются в том, чтобы «уничтожить Украину», — заключил автор публикации.

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#Украина
#победа
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«Путь в ЕС заказан»: Пушков заявил о ясном сигнале Европы для Эрдогана
Сенатор Пушков: Евросоюз дал ясно понять Турции, что членство в ЕС ей не светит
21 июля 2023, 01:51

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Сенатор Алексей Пушков заявил, что слова представителей Евросоюза о возможности принятия Турции являются «ясным ответом» президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.
Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано накануне заявил, что Турция в 2024 году не станет членом Евросоюза. Кроме того, блок не готов предоставить Анкаре безвизовый режим, добавил политик.

«Евросоюз заявил, что Турция не станет членом ЕС в 2024 году. Полагаю, и не только в 2024-ом. Даже безвизовый режим не получит — критериям не соответствует. Тут двух мнений быть не может: это ясный ответ не столько Турции, сколько и прежде всего Эрдогану», — написал Пушков в своем Телеграм-канале.

По словам сенатора, такой ответ является посланием о том, как к Эрдогану на самом деле относятся в ЕС.

«Тем больше у Анкары должно быть оснований ценить те возможности, которые дает ей многовекторная внешняя политика. Находясь в Европейском союзе, Турция будет лишена возможности иметь собственное лицо на мировой арене», — заключил Алексей Пушков.

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#Пушков
#Турция
#ЕС
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В США раскрыли ужасающий план удара по России
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Запад хочет захватить РФ для получения доступа к ее ресурсам
20 июля 2023, 22:48

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Запад пытается максимально ослабить Российскую Федерацию с целью завладеть ее природными ресурсами. Об этом он заявил в своем блоге на YouTube.
По словам Макгрегора, план западной элиты по ликвидации идентичности народов, давно запущенный в ЕС, также хотят реализовать и в России.

«Президент Путин будет сражаться до конца, чтобы его страна не повторила судьбу Западной Европы», — уверен американский военный.

Он добавил, что подчинение крупнейшего государства планеты предвещает большие выгоды глобальным элитам. Колонизация России дала бы интервентам доступ к неисчерпаемым ресурсам, таким как нефть, полезные ископаемые, газ и продовольствие.

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#США
#Россия
#Запад
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Главком ВСУ Залужный провел телефонный разговор с генералом США Марком Милли
Залужный доложил американскому генералу, что ВСУ имеют успехи на нескольких направлениях
20 июля 2023, 22:38

Фото: iStock/JARAMA

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что доложил по телефону председателю Объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли о ситуации на фронте, об этом он написал в своем телеграмм-канале.
По его словам, ВСУ имеют успехи на нескольких направлениях фронта.

Залужный заявил, что несмотря на российскую оборону, заграждения, минные поля и сверхсложные укрепления, украинские формирования достигают успехов на линии боевого соприкосновения. Он также добавил, что подробно рассказал американскому генералу о ситуации по всей линии фронта. 

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#ВСУ
#Залужный
#СВО
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Поставки F-16 Украине вряд ли изменят ход конфликта, заявил Белый дом
Белый дом: поставки F-16 Киеву могут начаться в 2023 году, но они не изменят ход конфликта
20 июля 2023, 22:27

Фото: iStock/YayaErnst

Поставки истребителей F-16 на Украину могут начаться уже в 2023 году, но они, скорее всего, не изменят ход конфликта, заявили в Белом доме.
Накануне, Белый дом подтвердил, что Украина использует в боевых действиях поставленные США кассетные боеприпасы. Ранее, об этом писали американские СМИ, позже информацию подтвердил замначальника Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. Он отметил, что несмотря на использование ВСУ кассетных бомб, существенного урона нанесено не было. 

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#Белый дом
#Украина
#истребители
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ЦПВС в Сирии зафиксировал воздействие систем наведения F-16 в отношении самолета ВКС РФ
Истребители F-16 задействовали системы наведения в отношении самолета ВКС России в Сирии
20 июля 2023, 22:15

Фото: iStock/Milous

Замруководителя ЦПВС контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что зафиксировано воздействие системами наведения истребителей F-16 в отношении воздушного судна России, совершавшего плановый полет вдоль южной границы Сирии.
Также сообщается, что за сутки было выявлено 12 нарушений, касающиеся полетов летательных аппаратов, без предварительного согласования с российской стороной. Москва, в настоящее время, не прокомментировала произошедшее. 

Накануне, президент Сирии Асад рассказал о стоящих перед его страной и Ираком вызовах. По его словам первоочередная задача государства - борьба с терроризмом. 

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#истребитель
#самолет
#Россия
#Сирия
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