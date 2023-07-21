США усилят военное присутствие в Ормузском проливе

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США усиливают военную группировку в Ормузском проливе двумя десантными кораблями с целью защиты международного судоходства от угрозы, которая якобы исходит от Ирана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на центральное командование Пентагона.
В Пентагоне отметили, что такое решение является ответом на недавние попытки Ирана создать угрозу для свободного потока торговли.
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